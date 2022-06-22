Drone sektörünün önde gelen ismi DJI, yeni duyurulan M30 drone serisi için Türkiye'de bir lansman düzenledi. Lansmanda drone'ların ülkemizdeki kullanım amaçları hakkında da önemli açıklamalar yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda zorlu hava koşullarında bile uçabilen yeni drone serisini tüm dünyaya tanıtan DJI, bugün bu serisi için Türkiye’ye özel bir lansman etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Bilkom Genel Müdürü, DJI Enterprise MEA Satış Müdürü ve AKUT görevlileri de katıldı. Etkinliğin ana odağı yeni Matrice 30 serisi olurken, bu seri ve tüm droneların ülkemizde hangi amaçlarla kullanılacağına dair de önemli bilgiler paylaşıldı.

DJI, etkinlikte Matrice 30 drone serisinin yanı sıra gece görüşü sunan H20N kamerasını, FlyHub 2 ve DJI Dock’un da Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Gelin, DJI’ın Türkiye’de tanıttığı yeni ürünlere ve AKUT yetkililerinin yaptığı önemli açıklamalara bakalım.

Yeni DJI Matrice 30 serisi neler sunuyor?

DJI Matrice 30 serisi, M30, M30T ve M30 Dock olmak üzere üç farklı drone modelinden oluşuyor. Yeni seri, 15 kilometre menzil, 16x optik zoom, 200x dijital zoom, termal kamera, geniş açılı kamera, düşük ışıkta bile çalışan FPV kamerası, akıllı düşük ışık fotoğraf teknolojisi ve lazer menzil belirleyici özelliklerini taşıyor. Dronelar, altı yönlü algılama ve pozisyonlama ile de güvenli uçuş vadediyor.

Yeni modeller, bu özellikleriyle birlikte elde edilen görüntüleri, dört antenden faydalanan yeni nesil görüntü aktarımı teknolojisiyle şehrin göbeği gibi karmaşık alanlarda sinyali bozmadan kullanıcıya gönderebiliyor. Dronelar, taşınabilir boyutu ve ağırlığıyla da saniyeler içinde kurulabiliyor. Dronelar, 65 W hızlı şarj desteğiyle 25 dakikada %10’dan %90’a; 2 saatte de tam şarja erişebiliyor.

DJI’ın yeni serisini ön plana taşıyan en önemli özelliği ise zorlu hava şartlarına dayanıklılığı. Yeni seri, saniyede 15 metre rüzgara ve -20 - 50 derece arası sıcaklığa dayanabiliyor.

DJI’ın dronelarına özel geliştirdiği yazılımı FlightHub 2 ise kullanıcılara birden fazla droneu uzak mesafelerde kullanma ve görevlendirme imkânı sunuyor. FlightHub 2, droneların durumunu da anlık olarak aktarıyor.

DJI’ın yeni M30 serisinin ülkemizde kasım ayında satışa sunulması bekleniyor. Yeni serinin fiyatı tam olarak açıklanmazken fiyatının 150 - 200 bin TL arasında olması bekleniyor.

Peki bu dronelar ülkemizde hangi amaçla kullanılacak?

Lansmanda sunum gerçekleştiren AKUT yetkilileri, DJI’ın yeni serisinin de dahil olduğu droneların kullanım alanlarını ve faydalarını paylaştı. Yetkililer, doğal afetlerde üç kişilik bir drone ekibinin önden arama gerçekleştirebildiğini ve böylece zamandan tasarruf edilebildiğini açıkladı. DJI’ın yeni drone'undaki termal kameraların da operasyonlara büyük kolaylık sağladığı paylaşıldı. Ayrıca Droneların örtü altı yangınların tespit edilmesinde kullanıldığı da eklendi.

AKUT yetkilileri, bu bilgilerle birlikte Türkiye’deki insansız hava aracı pilot sayısını da açıkladı. Buna göre ülkemizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı olan pilot sayısı yalnızca 26 ile sınırlı durumda. Bu pilotların 5’i Ankara’da, 4’ü Bursa’da, 3’ü Bodrum’da, 5’i Eskişehirde, 4’ü Fethiye’de ve 5’i Kuşadası’nda görev yapmakta.