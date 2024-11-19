DNA analiz firması Atlas Biomed sırra kadem bastı

DNA analiz firması Atlas Biomed'in sessiz sedasız ortadan kaybolduğu öğrenildi. Müşteriler, DNA örneklerine ne olduğuna ilişkin hiçbir bilgi sahibi de değiller.

Merkezi Rusya'da olan, İngiltere'de de hizmet veren Atlas Biomed isimli bir DNA analiz firması, müşterilerine hiçbir açıklama yapmadan kepenk kapattı. Firmadan hizmet almış müşteriler, kendilerine ait hassas bilgilere ne olduğuna ilişkin hiçbir şey bilmiyorlar. BBC, şirkete ulaşmaya çalıştı ancak her yer kapı duvardı.

Atlas Biomed, en temel anlatımıyla bir test satıyor, bu testi yapan kişilerin detaylı DNA analizlerini yapıyordu. Yapılan analiz ile kişinin hastalıklara yatkınlık durumu bile anlaşılabiliyordu. Ancak her ne olduysa firma, sessiz sedasız ortadan kayboldu. Üstelik Atlas Biomed müşterilerinin kullandıkları portal da kullanılamaz oldu. Daha önce test yaptıran kişiler, DNA analiziyle ilgili sonuçlara da ulaşamıyorlar.

Verilerin kötüye kullanılıp kullanılmayacağı belli değil

Yaşanan olay, tüketicileri korkutmuş durumda. Çünkü şirketin elinde binlerce kişiye ait DNA örneği olduğu zaten biliniyor. Ortadan kaybolma ile bu verilerin ne olacağı büyük bir muamma. Üstelik Rusya ile Avrupa arasındaki gerilim giderek tırmanıyorken böyle bir şey yaşanması, pek çok kişinin daha fazla kaygılanmasına neden oluyor.

Hatırlayan okurlarımız vardır; bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, başka bir DNA analiz firması olan 23andMe'nin iflasın eşiğinde olduğundan bahsetmiştik. Bu tür firmaların iflası, DNA verilerinin ortaya saçılmasına yol açabilir ve bu da belki de biyolojik silah olarak toplumlara karşı kullanılmasına sebep olabilir gibi görünüyor.