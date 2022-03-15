Doğal Afetlerin Aile İçi Şiddetle İlişkisi Tespit Edildi

Günümüzde maalesef ki kadınların yüzde 30'u eşleri ve partnerleri tarafından şiddete maruz kalıyor. Yeni bir araştırma, doğal afet zamanlarında aile içi şiddet olaylarının arttığını ortaya çıkarttı. Araştırmaya göre erkekler, afet sonrası yaşadığı olumsuz duygular nedeniyle partnerlerine şiddet uyguluyor.

Biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıl sel, deprem, orman yangını gibi pek çok afet yaşadık. Afetlerin birçoğu yıkıcı sonuçlar doğururken, çok sayıda insanın da hayatını yitirmesine sebep oldu. Yapılan bir araştırma ise yaşanan bu afetlerin başka bir boyutunu gözler önüne serdi.

Günümüzde malesef ki çok sayıda kadın erkekler (?) tarafından şiddete maruz kalıyor. Yaşanan afetlerde de kadınlara uygulanan şiddetin arttığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre erkekler, afet sonrası hayalkırıklığı, sinir ve üzüntü gibi duygularını eşlerine veya partnerlerine şiddet uygulayarak gösteriyor.

Kadınların yüzde 78'i afet durumlarında erkeklere güveniyor

Flinders Üniversite’nde aile içi şiddetle ilgili yapılan araştırmaya göre, kadınların yaşanılan afetler sonrası daha fazla şiddet gördüğü ortaya çıktı. Günümüzde maalesef ki kadınların yüzde 30’u partnerleri veya eşleri tarafından şiddete maruz kalıyor. Yaşanılan afetler sonrası ise toplumun tüm dikkati yaşanan hasarı iyileştirmek ve afetlerde yaralanan insanlara yardımcı olabilmek olduğu için, kadınlara uygulanan şiddet normalden daha az dikkat çekiyor.

Avustralya’da yapılan araştırmaya göre, kadınların yüzde 78’i yaşanan afetlerde kendilerine ve diğer afetzedelere yardımcı olması için partnerlerine, erkek aile üyelerine veya eşlerine güveniyor. Avustralya Afete Dayanıklılık Enstitüsü’nde yayınlanan incelemenin yazarı Dr. Tazrina Chowdhury, kadınların uğradığı şiddet sonrası daha duyarlı yaklaşımlar sergilenmesi gerektiğini söylüyor. Chowdhury aynı zamanda, Yeni Zelanda’da yaşanan depremin ardından pek çok kadının şiddete uğradığını ancak bu şiddetlerin ‘ani patlamalar’ olduğu söylenerek görmezden gelindiğini ileri sürdü.

Kadınların birçoğu eşlerindeki şiddet eğilimini önceden öngörüyor

Bu da aslında bu konuda çalışmalar yapan ve şiddete uğrayan kadınlara destek sağlayan pek çok kurum ve kuruluşun özellikle afet sonrası toplumun ilgisinin farklı bir yerde olmasından dolayı, şiddet olaylarının yeterince önemsemediğini gösteriyor. Şiddet gören kadınların birçoğu ise eşlerinden saygısız hareketler gördüklerini, aşağılayıcı sözlerine maruz kaldıklarını ve en sonunda kendilerine şiddet uygulandığını söylüyor.

Kadınlar, bu şiddet eğilimini önceden öngörüyor olsalar da sevdikleri veya güvendikleri eşlerinin düzeleceğine inanarak git gide büyüyen sorunlarını görmezden geliyorlar. Eğer böyle durumlarla karşı karşıya kalıyorsanız ALO 183’ü arayabilir; Mor Çatı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) gibi kuruluşlara başvurabilirsiniz. KADES uygulaması yardımıyla da, acil durumlarda emniyet güçlerine haber verebilirsiniz. KADES uygulamasını App Store'dan indirmek için buraya, Google Play üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu; hiç kimsenin şiddete maruz kalmayı 'hak edecek' hiçbir şey yapmış olamayacağını da söylememiz gerek. Sırf kendisine gücü yetmeyeceği için, hiçbir insan hiç kimseye ne duygusal, ne de fiziksel şiddet uygulayamaz. Sağlıkla kalın.