Bazı zamanlar taze hâlde tüketemeyeceğimiz yiyecekleri, dondurucuya atmayı tercih ederiz. Fakat yiyeceklerin dondurucuda kalma süresi ne kadar olmalıdır? Dondurulmuş bir gıda sonsuza kadar saklanabilir mi?

Bazılarımız tabiri caizse bulduğu her şeyi dondurucuya atar. Kimileri bu uygulamanın yanlış olduğunu söylerken kimileri aldığı sonuçtan oldukça memnundur.

Gelin, işin doğrusuna ve gıdaların dondurucuda en fazla ne kadar kalabileceğine bakalım.

Yiyecekler doğru bir şekilde dondurulursa yıllarca dayanabilir. Ancak böylesine iddialı bir yanıtın, beraberinde getirdiği bazı koşullar vardır.

Örneğin bir tavuğu yıllarca saklamayı düşünüyorsanız, koyacağınız dondurucu ortamının sağlam olduğundan emin olmalısınız. Başka bir deyişle yiyecek, sürekli olarak dondurucu ortamında saklanmalıdır.

Yani istenen sıcaklığı korumada bir gecikme olursa tavuk bozulur. Ayrıca dondurulmuş bir gıdayı saklama verimliliği, nasıl paketlendiğine ve dondurulma hızına da bağlıdır.

Örneğin dondurucu poşetine gevşek bir şekilde paketlenen gıdanın, hava geçirmez bir cam kapta paketlenen gıdaya göre bozulma ihtimali daha yüksektir.

Çünkü ikinci durumda buharlaşma miktarı daha azdır.

Bu sebeple dondurulduğunda daha uzun süre dayanma olasılığı daha yüksektir. Yine şok dondurma işlemi uygulanan yiyeceklerin, saklandığında daha uzun süre dayanma olasılığı daha yüksektir.

Öte yandan gıda maddelerini uzun süre dondurabilir ve yıllar sonra da tüketebilirsiniz ancak kokuları ve tatları, taze muadilleriyle çok yüksek ihtimalle aynı olmaz.

Yiyecekler dondurulduğunda bile birçok kimyasal reaksiyon meydana gelmeye devam eder. Hatta bazı durumlarda yiyeceklerin içerikleri parçalanmaya başlayabilir ve uzun bir süre sonra farklı formlar alabilir.

Özetle yiyecekler doğru koşullarda saklandığında çok uzun yıllar dondurucuda durabilir. Fakat tat ve koku değişimlerini göze almak koşuluyla.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: