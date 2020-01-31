Valve, Dota Underlords'un Çıkış Tarihini Açıkladı

Valve, erken erişimdeki autochess oyunu Dota Underlords'un tam sürüm olarak Android, iOS ve Steam platformlarına geleceği tarihi açıkladı. Geliştirici, Dota Underlords'u önümüzdeki ay 1. Sezon içeriğiyle birlikte yayınlayacak.

Günümüzde çoğu geliştirici, lansman sonrası ağır testlerden ve dengelemelerden kaçınmak için oyunlarını önce erken erişime açıyor. Valve de yaklaşık 6 aylık bir erken erişim sürecinin ardından Dota Underlords'u 1. Sezon içeriğiyle birlikte 25 Şubat'ta tam sürüm olarak yayınlayacağını duyurdu.

Valve, Dota Underlords'un 1. Sezon içeriği hakkında açıklama yapmadı ve detayların PC Gamer dergisinin şubat sayısında ortaya çıkaracağını belirtti. Geliştirici, oyunun tam sürümüyle birlikte yeni içerikler, daha fazla ödül ve yeni ittifaklar vadediyor. Çıkış tarihi açıklaması, oyuna Çöpçü Kral Enno'yu ekleyen yeni güncelleme duyurusu ile birlikte geldi.

Dota Underlords'un yeni karakteri Enno

Yeni kahraman Enno, sürekli olarak hareket halinde ve rakiplerine dart atarak düşmanları uzun menzilli saldırılarla zehirliyor. Ayrıca silahıyla ip fırlatarak gerektiğinde çarpışmadan kaçabiliyor. Enno, hangi modda olduğuna bağlı olarak farklı taktikler kullanıyor. Enno, bazen kendi ekibini iyileştirirken bazen de rakiplerinden eşyalar çalabiliyor. Diğer yandan kendi hasarını yükselterek düşmanlarına toplu hasar da verebiliyor.

Yeni güncelleme, Dota Underlords 25 Şubat'ta piyasaya çıkana kadar gelecek son büyük içerik olacak. Bu yüzden, önümüzdeki birkaç hafta içinde oyuna sadece küçük düzeltmeler yapılması bekleniyor.

Güncelleme açıklamasında, "Ekip, artık yeni özellikler eklemeye, yeni içerikler oluşturmaya ve kullanıcı arayüzünü iyileştirmeye başlıyor. Dota Underlords, 1. Sezonda City Crawl ile yeni içerikler, Battlepass ile yeni ödüller ve Kahraman/Eşya rotasyonu ile yeni bir meta tanıtacak." ifadeleri yer aldı. Dota Underlords, önümüzdeki ay tam sürüm olarak Steam, Android ve iOS platformlarında yayınlanacak.