Dreame Yeni Islak-Kuru Zemin Süpürgesini Tanıttı: İşte Özellikleri

Dreame, H15 Pro CarpetFlex adını verdiği yeni kablosuz ıslak-kuru süpürgesini tanıttı. H15 Pro CarpetFlex sert zeminlerde de halılarda da kullanılabiliyor.

Dreame Yeni Islak-Kuru Zemin Süpürgesini Tanıttı: İşte Özellikleri
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Dreame, H15 Pro CarpetFlex adını verdiği yeni ıslak-kuru süpürgesini tanıttı. Hem sert zeminler hem de halılar için ayrı fırçalarla gelen bu model, farklı yüzeylerde temizlik işini tek cihazla çözmeyi sağlıyor.

Dreame, H15 Pro CarpetFlex adını verdiği yeni kablosuz süpürgesini görücüye çıkardı. H15 Pro Heat modeli sert zeminler için geliştirilmişken CarpetFlex özellikle halı ve kilim gibi yumuşak yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlandı.

H15 Pro CarpetFlex özellikleri

süpürge1

Bu modelde iki ayrı fırça yer alıyor: biri sert zeminlerde süpürme ve silme işini aynı anda yapıyor, diğeri ise halılar için özel olarak tasarlanmış. Halı fırçası tozu, evcil hayvan tüylerini ve sıvı döküntüleri rahatlıkla temizleyebiliyor. H15 Pro CarpetFlex, hangi fırçanın takılı olduğunu otomatik algılıyor ve emiş gücü ile su akışını buna göre ayarlıyor. Aynı zamanda RGB sensör, LED ekran ve sesli bildirim özellikleri de bulunuyor.

süpürge2

H15 Pro CarpetFlex’in öne çıkan yanlarından biri kendi kendini temizleyebilmesi. Fırçalar önce 100 °C sıcak suyla yıkanıyor, ardından 90 °C sıcak hava ile kurutuluyor. Bu işlem sert zemin fırçasında 5 dakika, halı fırçasında ise 20 dakika sürüyor. 30.000 mAh bataryasıyla cihaz yaklaşık 1 saat kesintisiz kullanılabiliyor ve tam dolum için 3 saat şarj gerekiyor.

H15 Pro CarpetFlex bugünden itibaren satışa çıktı. reame’in resmi web sitesinde 699,99 dolar fiyatla listelenen ürün, kısa süre içinde Amazon üzerinden de satışa sunulacak.

