Otomobil Sürme Keyfini Yaşatan Tüm Driving Zone Oyunları

Driving Zone oyunları her zaman popüler araba yarışı oyunları arasında yer almayı başardı. Gerçekçi oyun fizik motoru ile oyunculara gerçek bir yarış deneyimini yaşatıyor. Biz de otomobil sürme keyfini mobile taşıyan tüm Driving Zone oyunlarını derleyelim dedik.

Driving Zone oyunları denilince akıllara hemen sokak yarışı gelse de aslında otomobil sürme keyfini yaşayabileceğiniz birçok farklı oyun modu da bulunuyor. Farklı hava koşulları, her oyununa özel değişen yarış parkurları ile dikkat çeken Driving Zone oyunları, içerisinde otomobil sevdalılarının kendilerini test etmelerini sağlayan özel parkurlara bile sahip.

Oynaması tamamen ücretsiz olan oyunlarda en dikkat çeken özelliklerden biri de her arabanın özel iç tasarımı ve motor sesi olması. Seri oyunlarının yapımcısı AveCreation, gerçekçiliğe çok önem verdiğini her oyununda belirtiyor. Bu kadar popüler olan Driving Zone oyunları nelermiş beraber bakalım.

Android ve iOS için Tüm Driving Zone oyunları:

Driving Zone:

Yapımcı: AveCreation

Boyut: 58 MB

Oyunun Puanı: 4,3/5

Farklı arazi koşullarında, 8 farklı araba tipiyle sokak yarışı yapabilirsiniz. Driving Zone serisinin ilk oyunu olmasından dolayı grafik bakımından oyuncuları fazla memnun edemedi. Ancak oynanışı açısından hiç de fena sayılmaz. İster gece ister gündüz, hatta isterseniz şehir içinde, kışın bir otobanda veya çölün tam ortasında yarış zevkini yaşayabilirsiniz.

Driving Zone indir (Android - iOS):

Driving Zone APK indir:

Driving Zone 2:

Yapımcı: AveCreation

Boyut: 141 MB

Oyunun Puanı: 4,0/5

Devam oyunu olan Driving Zone 2, tamamiyle ücretsiz olması ile oyuncuları sevindiren bir oyun. Oyunda birçok araba tipi de bulunuyor. Aile arabaları, spor arabalar, arazi arabaları ve spor arabalar. Dilediğiniz arabayı seçebilirsiniz. Üstelik hepsinin iç ve dış dizaynı birbirinden farklı. Bir sokak yarışı oyunu olduğu için de bu tarz sahneleri geliştirilmiş. Bir yandan polisten kaçarken, diğer yandan yoğun trafikle mücadele ediyorsunuz.

Driving Zone 2 indir (Android - iOS):

Driving Zone 2 APK indir:

Driving Zone 2 Lite:

Yapımcı: AveCreation

Boyut: 40 MB

Oyunun Puanı: 4,1/5

Tüm Driving Zone oyunları, oyunculara farklı arazi tiplerinde yarışmayı ve araçlarını özelleştirme imkanlarını sunuyor. Driving Zone 2 Lite ile zorlu arazi koşullarında yarışırken, bir yandan da yoğun trafiğe karşı koymanız gerekiyor. Araçlarınızın süspansiyonları, vitesi, lastikleri… Yani kısacası her şeyini kendiniz modifiye edebilirsiniz. Yarışı kazanmak için en uygun arabayı yapmanız gerekiyor.

Driving Zone 2 Lite indir:

Driving Zone 2 Lite APK indir:

Driving Zone: Germany:

Yapımcı: AveCreation

Boyut: 95 MB

Oyunun Puanı: 4,0/5

Alman arabalarına tutkusu olanların çok seveceği Driving Zone: Germany, sizi Almanya sokaklarında gezintiye çıkartıyor. Oyundaki tüm arabalar Alman yapımı. Alışık olduğumuz gibi klasik arabaların da yer aldığı oyunda, günümüzün en güçlü spor arabalarına kadar fazlasıyla çeşit araba bulabilirsiniz.

Dört farklı hava koşulunda yarışabiliyor aynı zamanda trafikte sollama yaparken ekstra puanlar da toplayabiliyorsunuz. Belki de oyunun en iyi yanlarından biri ise heyecanın dorukta olduğu bir yarış veya sakin bir sürüş isterseniz, ikisinden birini seçebilirsiniz. Eğlence odaklı bir oyun olmasına rağmen oyunun fizik motoru da hiç fena değil.

Driving Zone: Germany indir (Android - iOS):

Driving Zone: Germany APK indir:

Driving Zone: Russia:

Yapımcı: AveCreation

Boyut: 56 MB

Oyunun Puanı: 4,3/5

Driving Zone bu sefer Rus yapımı otomobiller ile karşımıza çıkıyor. Klasik Rus otomobillerinin yanı sıra modern spor arabaların da yer aldığı oyunda, Rusya sokaklarını birbirine katıyoruz. Her otomobil kendine has özelliklere sahip. Ayrıca oyuna gerçekçilik eklemek amacıyla motor sesleri de gerçek arabalara çok yakın.

Oyunda seçebileceğiniz farklı yarış koşulları bulunuyor. İsterseniz şehrin göbeğinde trafiğe karşı mücadele edebilir, isterseniz fazlasıyla geniş otobanlarda yüksek hızlara çıkabilirsiniz. Artık Driving Zone oyunlarında alıştığımız çöl ve kar parkurları da yine oyunda yer alıyor. Yarışların ayarlarıyla kapsamlı bir şekilde oynayabilir. Zorluğu kendiniz seçebilirsiniz.

Driving Zone: Russia indir (Android - iOS):

Driving Zone APK indir:

Driving Zone: Japan

Yapımcı: AveCreation

Boyut: 75 MB

Oyunun Puanı: 4,2/5

Alman ve Rus arabalarından sonra bu oyunda da Japon arabalarıyla yarışıyoruz. Klasik, modifiye, spor ve daha birçok farklı tipte aracı bulabileceğiniz oyunda, araçların iç tasarımı tamamen oyuna özel orta koyulmuş. İki farklı kamera tipi için yapılan tasarımlar, gösterge panelini de kapsıyor. Gerçeğe çok yakın gösterge paneli ve motor sesi ile kulaklık takarak oynadığınızda farkı hissedebilirsiniz.

Oyunda yer alan gece modunu da mutlaka denemek gerekiyor. Gecenin karanlığını Japon fenerleri aydınlatıyor. Bu da özellikle karanlık bir ortamda oynarken, oyunculara görsel bir şölen yaşatıyor. Asya kültürüne merakınız varsa ve araba yarışı da seviyorsanız demenizi tavsiye ederiz. Oyun Android kullanıcılarına ücretsiz ancak iOS kullanıcılarının oyuna 1,66 TL ödemesi gerekiyor.

Driving Zone: Japan indir (Android - iOS):

Driving Zone benzeri diğer oyunlar:

German Road Racer:

Yapımcı: AveCreation

Boyut: 83 MB

Oyunun Puanı: 3,0/5

Aslında grafik ve arabaları bakımından hiç de fena sayılmayan oyun, garip bir şekilde kontrolleri tarafından çok fazla eleştiri almış durumda. Diğer Driving Zone oyunlarına göre kontrolü çok daha zor olan oyunda, gösterge paneli gibi önemli detaylar da yer almıyor. Play Store’da bir hayli düşük puan almasına rağmen iOS kullanıcılarının büyük bir bölümü oyundan memnun.

German Road Racer indir (Android - iOS):

German Road Racer APK indir:

Slalom Racing Simulator:

Yapımcı: AveCreation

Boyut: 42 MB

Oyunun Puanı: 4,1/5

Eğlenceli içeriği ve test parkuru ile keyifli vakit geçirmek için güzel bir Driving Zone oyunu. Oyunda yer alan ve koni gibi engellerle kaplı zorlu parkurlarda antrenmanlar yapabiliyorsunuz. İsterseniz şehir içi yarışlara da katılabilirsiniz. Farklı modlar arasından istediğinizi seçerek oynayabilirsiniz. Oyunda yer alan arabalar ise günümüzde de sık kullanılan spor arabalar.

Slalom Racing Simulator indir (Android):

Slalom Racing Simulator APK indir:

Sokak Yarışı 3D:

Yapımcı: Ivy

Boyut: 74 MB

Oyunun Puanı: 4,4/5

Araba yarışı oyunları tutkunlarının mutlaka en az bir kez duyduğu veya oynadığı bir oyun Sokak Yarışı 3D. 100 milyondan fazla indirme alan oyun, gerçekçilikten ziyade daha çok aksiyon ve bilim kurgu efektleri içeriyor. Eğer siz de hem sokak yarışı yapayım hem de aksiyonun içinde olayım diyorsanız mutlaka denemelisiniz.

Sokak Yarışı 3D indir (Android - iOS):

Sokak Yarışı 3D APK indir:

Asphalt 9: Legends:

Yapımcı: Gameloft SE

Boyut: 84 MB

Oyunun Puanı: 4,5/5

Mobil araba yarışı oyunları denilince akıllara gelen ilk oyunlardan biri kesinlikle Asphalt 9: Legends olur. Gerek grafikleri gerek eğlenceli içeriği ile son dönemin en popüler oyunları arasında yerlan Asphalt, aksiyon ve araba yarışı heyecanını bir araya getirmeyi başaran nadir oyunlardan. Oyun sadece Android platformunda bile 10 milyondan fazla indirilmiş durumda.

Asphalt 9: Legends indir (Android - iOS):

Asphalt 9: Legends APK indir:

Araba yarışı oyunları kimileri için hâlâ bir tutku, kimileri için de zaman geçirmek için ideal oyunlar. Son dönemde grafikleri ile olmasa da gerçekçi fizik motoru ve özel tasarım arabaları ile Driving Zone oyunları çok popüler hale gelmişti. Sizin de beğendiğiniz ve mutlaka deneyin dediğiniz farklı oyunlar varsa, yorumlarda belirtmeyi unutmayın.