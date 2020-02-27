DSÖ: Corona Virüsüne Karşı İşe Yarayan Bir İlaç Var

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, corona virüsüne karşı işe yarayan bir ilacın olduğunu söyledi. Ebola için geliştirilen Remdesivir isimli ilaç, daha önce de SARS ve MERS’e karşı başarılı olmuştu.

Son aylarda dünyanın en büyük sorunu haline gelen corona virüsü (Kovid-19), her geçen gün artan bir oranda can almaya devam ediyor. Konu hakkında pek çok kurumdan açıklama gelirken, özellikle Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamalar merakla takip ediliyor.

Son olarak Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, corona virüsüne karşı yürütülen tedaviler hakkında önemli bir açıklama yaptı. Aylward, “Şu anda gerçek bir etki yaratabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir” diyerek virüse karşı bir silahları olduğunu açıkladı.

Remdesivir için klinik denemelerinin yapıldığını ve ilerleyen dönemde sonuç almayı hedeflediklerini söyleyen Aylward, yapılan kontrollerin nisan ayında sonucunu alacaklarını açıkladı. Bir ABD’li biyoteknoloji şirketinin yaptığı çalışmalar sonucunda remdesivir ilacının orta ve ağır derece Corona vakaları için araştırılıyor.

Remdesivir İlacı Ne?

Remdesivir ilacı ilk olarak Ebola virüsünün tedavisi için kullanıldı. Aynı ilacın, Kovid-19’un da aynı aileden olduğu bilinen MERS ve SARS virüslerine karşı da etkili olduğu biliniyordu. Aynı ilaç güncel corona virüsü için de etkili olursa, Nisan ayından sonra virüs tehlikesinin ortadan kalkması bekleniyor.

Corona Virüsü Neler Yaptı?

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, uzunca bir süre Çin’de can aldı. Son dönemde ise sınır komşumuz İran dahil pek çok ülkede can kayıpları başladı. Resmi bilgilere göre Covid-19 virüsüne yakalanan kişi sayısı 81.315’e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2.770 kişiyi buldu.