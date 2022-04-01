FIFA, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde organizasyonun maskotunu tanıttı. Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan La’eeb isimli bu maskot sosyal medyada gündem oldu. Biz de gelen komik yorumları sizler için derledik.

Bilindiği üzere dünyanın en çok takip edilen spor dalı olan futbolun en büyük organizasyonu Dünya Kupası, her dört yılda bir farklı ülkelerde düzenleniyor. En son 2018 yılında Rusya’da düzenlenen dev organizasyon, bu sene de 21 Kasım ila 18 Aralık tarihlerinde Katar’ın ev sahipliğinde 5 farklı şehirde gerçekleşecek.

Dünya çapında milyarlarca insan tarafından beklenen bu futbol şöleninde maalesef geçtiğimiz haftalarda Portekiz’e mağlup olan Türkiye yer almayacak. Ancak yine de birçok futbol sever, dünyanın en büyük spor organizasyonunu izlemeye devam edecek. Şimdi ise Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Katar’da düzenlenecek kupanın maskotunu tanıttı.

Dünya Kupası maskotu sosyal medyada gündem oldu

Öncelikle kupanın gruplarının, Katar’ın başkentinde gerçekleşen kura çekimiyle belli olduğunu belirtelim. Bugün çekilen kurada, A’dan H’ye kadar tüm gruplar belli olmuştu. Bunun yanı sıra Dünya Kupası’nın ilk maçının 21 Kasım Pazartesi saat 13.00’da ev sahibi Katar ve Ekvador arasında oynanacağı açıklanmıştı.

Bunların ardından da FIFA, futbol severler tarafından heyecanla beklenen organizasyonun maskotunu tanıttı. Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan bu maskot, sosyal medyada büyük ilgi çekti. Pek olumlu yorumlarda bulunmayan birçok insan, geleneksel kıyafet ‘kandura’dan esinlenildiği göze çarpan bu maskotu ünlü çizgi film karakteri ‘casper’ başta olmak üzere birçok farklı kurgusal karaktere benzetti.

FIFA, maskot ile ilgili yaptığı açıklamalarda maskotun adının “La’eeb” olduğunu kaydetti. Maskotun enerji dolu olduğunu belirten kuruluş, La’eeb’in çok yetenekli bir futbolcu olduğunu, herkese futbol sevinci aşılayacağını da sözlerine ekledi. Biz de bu açıklamaların ardından maskota gelen komik yorumları sizler için derledik.

İşte gelen tepkiler

FIFA'nın maskot hakkında paylaştığı video

Peki, siz Dünya Kupası'nın yeni maskotu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.