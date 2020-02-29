DSÖ, Coronayla Mücadele İçin TikTok Hesabı Açtı

Corona virüsüyle mücadele etmek için pek çok çalışma yürüten Dünya Sağlık Örgütü, internetteki yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için TikTok hesabı açtı. Paylaşılan ilk videodaysa insanların virüsten korunması için alması gereken önlemlerden bahsedildi.

Birleşmiş Milletler’e bağlı olan Dünya Sağlık Örgütü, 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılmaya devam eden Corona virüsü tehdidini dün itibarıyla yüksekten ‘en yükseğe’ çıkardıklarını açıklamıştı. Virüsün yayılmasını önlemek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden örgüt, şimdi de salgınla ilgili yanlış bilgilerin önüne geçmek için bir TikTok hesabı açtı.

DSÖ tarafından paylaşılan ilk videoda, enfeksiyon önleme ve kontrolünün teknik lideri Benedetta Allegranzi, insanların yeni Corona virüsünden korunması için alabilecekleri önlemlerden bahsetti ve ek bilgi için kuruluşun resmî web sitesini referans verdi. Paylaşılan ilk videonun açıklama kısmındaysa “Size güvenilir ve zamanında halk sağlığı tavsiyesi sunmak için TikTok’a katılıyoruz” notu paylaşıldı.

TikTok’ta binlerce yanlış bilgi içeren video dolaşıyor:

@who We are joining @tiktok to provide you with reliable and timely public health advice! Our first post: How to protect yourself from ##coronavirus ? ♬ original sound - who

Son dönemlerin en popüler video paylaşım uygulamalarından olan TikTok, bir süredir Corona virüs hakkında yanlış bilgilerle dolup taşmıştı ve bazı kullanıcılar Corona virüsüne yakalanmış gibi videolar paylaşıyordu. En az virüs kadar tehlikeli olan bu videolar, insanların korkuya kapılmasına ve yanlış bilgilenmesine sebep olabiliyor. DSÖ'nün paylaştığı ilk TikTok videosunu yukarıdan izleyebileceğiniz gibi, aynı zamanda bu bağlantıya tıklayarak da izleyebilirsiniz.

Günümüz teknolojisinin geldiği son noktada pek çok kişi, yalnızca daha fazla izlenmek için kendilerine Covid-19 teşhisinin konulduğuna dair videolar paylaşarak halk sağlığını tehdit edebiliyor. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü, devam eden salgın için doğrudan TikTok’a katılan ilk büyük küresel kuruluş değil. Hem Unicef hem de Kızıl Haç; söylentiler, provoke edici videolar ve mitlerle mücadele etmek için videolar paylaşmaya başladı.

Şu anda Google, Facebook ve Twitter gibi pek çok internet devi, Corona virüsüyle ilgili arama sonuçları için resmi kaynakları referans olarak gösteriyor. Bu noktada TikTok da virüsle ilgili içerik aratan kullanıcıları DSÖ’nün resmî web sitesine yönlendiriyor ve provokatif videoların tespit edildiği anda kaldırıldığını belirtiyor.