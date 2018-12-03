Dağların ve Volkanların Uzaydan Çekilen 35 Fotoğrafı

Dağlar ve volkanlar, dünya üzerindeki en dikkat çekici oluşumlardan iki tanesidir. Bu inanılmaz yeryüzü şekillerinin, uzaydan çekilen inanılmaz görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz.

Pek çoğumuz dünya üzerindeki yükseltilerin zirvelerindeki manzaraları merak ederiz. Şimdi göreceğiniz, NASA uyduları tarafından çekilen bu görüntüler size zirve manzarası sunmasa da, bu oluşumlara farklı bir açıdan bakmanızı sağlayacak.

İşte Everest Dağı'ndan Hawaii'nin yanardağlarına, Rocky Dağları'nın karla kaplı zirvelerinden Himalayalara kadar uzaydan çekilen 35 inanılmaz fotoğraf:

1. Capulin Volkanı Ulusal Anıtı (Meksika)

Meksika'nın kuzeydoğu bölgesinde yer alan Capulin, devasa büyüklükte bir karınca yuvasını andırıyor.

2. Brandberg Massif (Namibya)

120 milyon yıl önce bir granit kütlesi, yer kabuğunu delerek Namibya'da bulunan Namib Çölü'nden dışarı çıktı.

3. Egmont Volkanı (Yeni Zelanda)

Yeni Zelanda'da bulunan bu volkanik dağ, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan fotoğraflandı. Araştırmacılar bu volkanik dağın 70 bin yıl önce oluştuğunu söylüyor.

4. Patagonya Andları (Arjantin)

Patagonya Andları uzaydan rahatlıkla görülebilen bir kıtasal dönüm noktası.

5. Pacaya Volkanı (Guatemala)

Guatemala şehrinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Pacaya yanardağı, 2014 yılında faaliyete geçti.

6. Shasta Dağı (Kaliforniya)

Kaliforniya'da bulunan Shasta Dağı, Landsat 8 uydusunun Operasyonel Arazi Görüntüleyicisi tarafından fotoğraflandı.

7. Hood Dağı (Oregon)

Amerika'nın Cascade sıradağlarında yer alan Hood Dağı, Oreon'daki en yüksek zirve.

8. Nanga Parbat (Pakistan)

Dünyanın dokuzuncu en yüksek dağı olan Nanga Parbat, Kuzey Pakistan'da bulunuyor.

9. Jefferson Dağı (Oregon)

Oregon'un en yüksek ikinci zirvesi olan bu dağ, 3199 metre yüksekliğe sahip.

10. Alpler (Avrupa)

NASA'nın Tera uydusu tarafından çekilen bu görüntü, Alp Dağları'nın 8 ülkeye yayılışını gözler önüne seriyor.

11. Navajo Dağı (Utah)

Güneydoğu Utah'daki Navajo Dağı, kubbe şeklindeki yapısıyla dikkat çekiyor.

12. Bolivya Andları

7 bin kilometre uzunluğunda ve 500 kilometre genişliğinde olan bu büyük dağlar, karla kaplı zirvelerden yağmur ormanlarına kadar çok çeşitli iklim ve yaşam alanlarını kapsıyor.

13. Shasta Dağı (Kaliforniya)

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar, 21 Ağustos 2017'de Shasta Dağı'nı uzaydan böyle fotoğrafladı.

14. Sierra Nevada (İspanya)

Güney İspanya'dak bulunan Sierra Nevada, 11 Aralık 2015'te bir astronot tarafından fotoğraflandı.

15. Mauna Kea (Hawaii)

Hawaii adasının en yüksek volkanik dağı olan Mauna Kea neredeyse 1 milyon yaşında.

16. Mt. Redoubt Volkanı (Alaska)

Buzullarla kaplı Redoubt volkanı, Alaska'nın güney sahilinde bulunuyor.

17. Ağrı Dağı (Türkiye)

Ülkemizin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, aynı zamanda sönmüş bir volkanik dağdır.

18. Kazbek Dağı (Rusya)

Kazbek Dağı, 2002 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan fotoğraflandı. Özellikle küresel iklikm değişikliklerinin dünyadaki buzullara etkisini araştıran araştırmacılar, bu dağın fotoğraflanmasını istedi.

19. Etna Dağı (Sicilya)

Dünyanın en istikrarlı volkanik dağı olan Etna'nın faaliyetleri, M.Ö 5000 yılına kadar uzanıyor.

20. Tien Shan Dağları (Çin)

Tien Shan sıradağları, dünyanın en büyük sıradağlarından biri ve 2500 kilometrelik bir alana yayılmış durumda.

21. Olimpos Dağı (Yunanistan)

Yunanistan'ın en yüksek zirvesi olan Olimpos Dağı, 2197 metrelik bir yüksekliğe sahip.

22. Mont Blanc (İtalya ve Fransa)

Mont Blanc, Batı Avrupa'nın en yüksek dağı. Bu görüntü ise 2001 yılında Landsat 7 uydusu tarafından çekildi.

23. Damavand Dağı (İran)

Damavand Dağı, İran'ın en yüksek zirvesi olmakla beraber, Orta Doğu'nun da en yüksek volkanik dağı.

24. Anti Atlas Dağları (Fas)

Afrika'daki Atlas Dağları'nın bir uzantısı olan bu dağlar, dünyanın en büyük ve en çeşitli maden kaynaklarını içeriyor.

25. Everest Dağı (Nepal ve Çin)

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest, 8848 metre yüksekliğe sahip.

26. Fuji Dağı (Japonya)

Fuji Dağı Japonya'nın en çarpıcı simgelerinden biri. Ayrıca ülkenin en yüksek dağı olan Fuji, 3776 metre yüksekliğe sahip.

27. Barberton Dağları (Güney Afrika)

Güne Afrika'nın Barberton kasabasının etrafında bulunan bu dağlar, adını yeşilimsi renk tonlarından alıyor.

28. Luquillo Dağları (Porto Riko)

Luquillo Dağları, Porto Riko'nun güney kesiminde yer alıyor ve uzunlukları bin metreye dayanıyor. 23 Aralık 2007 tarihinde çekilen bu fotoğraf, dağlardaki bitki örtüsünü de gözler önüne seriyor.

29. Semien Dağları (Etiyopya)

Semien Dağları, Etiyopya'nın en yüksek bölgesi. Sarp kayalıkları ve uçurumları ile ünlenen Semien Dağları, 2007 yılında uzaydan fotoğraflandı.

30. Kalp Dağı (Wyoming)

2476 metrelik yüksekliğiyle dikkat çeken Kalp Dağı, 2000 yılında NASA tarafından fotoğraflandı.

31. Ulinta Dağları (Utah)

Kuzeydoğu Utah'daki Ulinta Dağları, 2011 yılında Landsat 5 uydusu tarafından fotoğraflandı.

32. Appalachian Dağları (Kuzey Amerika)

Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından fotoğraflanan Appalachian Dağları'nın sırtları ormanlarla kaplı olduğu için, şeritli bir görünüme sahip.

33. Shasta Dağları (Kaliforniya)

1 Nisan 2018 yılında çekilen bu fotoğrafta, Shasta Dağları'nın etkileyici görüntüsü dikkat çekiyor.

34. Karpat Dağları (Romanya)

Avrupa'nın ikinci büyük dağı olan Karpat Dağları, Romanya'da bulunuyor.

35. Augustine Volkanı (Alaska)

2005 yılında Augustine Dağı'ndan çıkan dumanlar, 80 kilometre boyunca yayıldı. Aynı gün Aqua uydusu, bu gaz bulutlarını uzaydan yakalamayı başardı.