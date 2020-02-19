Dünyada En Çok Konuşulan 100 Dil (Türkçe Kaçıncı Sırada?)

Dünya üzerinde şu anda aktif olarak konuşulan 7000 dil üzerine gerçekleştirilen bir araştırma, en çok konuşulan diller sıralamasının ortaya çıkmasını sağladı. Hazırlanan infografikte diller, gruplara ayrılarak değerlendirildi.

Efsanelere göre insanlar göğe yükselen bir kule, Babil Kulesi’ni, inşa etmeye karar verdi. Bunun üzerine Tanrı kızdı ve insanların dillerini karıştırıp birbirlerini anlamalarını imkansız kıldı. Yine efsaneye göre farklı diller böyle ortaya çıktı. Hikayenin farklı toplumlar tarafından farklı şekillerde anlatıldığı da biliniyor.

Günümüzde, aktif olarak konuşulmakta olan 7000 dil bulunuyor. Bu sayı zamanla giderek azalıyor, hatta her 14 günde bir başka bir dil daha yok oluyor. Bazı dilleri ise konuşan kişi sayısı gittikçe artıyor.

Dünyanın en popüler dili hangisidir?

Dünya üzerindeki en yaygın dil, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde İngilizcedir. İngilizce konuşanların büyük kısmı bu dili ikinci dili olarak konuşuyor. Dilin dünya üzerindeki konuşan sayısıysa 1,13 milyar kişi olarak gösteriliyor. Dilin pek çok yan versiyonu da bulunuyor.

Onun arkasından ise 1,12 milyar kişi ise Mandarin Çincesi geliyor. Onu sırasıyla Hintçe, İspanyolca ve Fransızca takip ediyor. Tam sayılar ise şu şekilde:

İngilizce: 1,132,366,680 kişi

Mandarin Çincesi: 1,116,596,640 kişi

Hintçe: 615,475,540 kişi

İspanyolca: 534,335,730 kişi

Fransızca: 279,821,930 kişi

İngilizce aynı zamanda internetin de dili olarak göze çarpıyor. İnternette yayın yapan sayfaların %56,1’i İngilizce dilini tercih ediyor.

Dünya üzerinde en çok kişinin ana dili olan dil hangisidir?

İngilizce dünya üzerindeki en popüler olsa da iş anadil olarak konuşmaya geldiğinde zirvedeki yerini kaybediyor. Mandarin Çincesi, yaklaşık olarak 918 milyon Çinli’nin ana dili olarak gösteriliyor. Sayı yüksek olsa da Çin’in nüfusunu bulmuyor. Ülke halkının %30’u Mandarin konuşmuyor. Mandarin Çincesinin peşinden bir dönem pek çok koloni kurmuş olan İspanya’nın dili olan İspanyolca ve İngilizce geliyor.

Yerel halklar tarafından en çok kullanılan 5 dil ise şu şekilde:

Mandarin Çincesi: 917,868,640 kişi

İspanyolca: 460,093,030 kişi

İngilizce: 379,007,140 kişi

Hintçe: 341,208,640 kişi

Bengalce: 228,289,600 kişi

Tabloya göre Türk dillerini konuşan kişi sayısı 130 milyonun üzerinde. Türkiye Türkçesi ise 79,399,060 kişi tarafından konuşuluyor. Türkiye Türkçesi konuşan sayısı açısından 20. sırada bulunuyor.