Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Modelleri Açıklandı: Apple mı, Samsung mu?

Counterpoint Research, 2026'nın ilk üç ayında en çok satan akıllı telefon modellerini paylaştı. İlk 3'ü tek marka oluşturuyor.

Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Modelleri Açıklandı: Apple mı, Samsung mu?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İlk 4 ayını tamamladığımız 2026 yılı da tıpkı önceki yıllar gibi akıllı telefon satışları açısından dolu dolu geçiyor. Şimdi ise araştırma firması Counterpoint, 2026’nın ilk 3 ayına ait verileri içeren bir rapor paylaştı. Araştırmada, yılın ilk çeyreğinde dünyada en çok satan akıllı telefon modelleri yer aldı.

İlk 10’a girmeyi başaran telefonlar, dünyadaki tüm telefon satışlarının %25’ini kapsıyor. Bu da şimdiye kadarki en yüksek seviye. Gelin en çok satan modeller listesine göz atalım. Apple & Samsung savaşında kim galip geldi?

İçerikten Görseller

Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Modelleri Açıklandı: Apple mı, Samsung mu?
a1

2026’nın ilk çeyreğinde en çok satan telefonlar

a1

  1. iPhone 17
  2. iPhone 17 Pro Max
  3. iPhone 17 Pro
  4. Samsung Galaxy A07 4G
  5. Samsung Galaxy A17 5G
  6. iPhone 16
  7. Samsung Galaxy A56
  8. Samsung Galaxy A36
  9. Samsung Galaxy A17 4G
  10. Xiaomi Redmi A5

Zirvede Apple’ın son yıllarda çıkardığı en iyi telefonlardan biri olan standart iPhone 17’yi görüyoruz. Satışların %6’lık payına sahip cihaz, dünya çapında en çok satan telefon olmaya devam ediyor. 120 Hz ekranı, 256 GB’tan başlayan depolama seçenekleri, yeni ön kamerası, A19 çip gibi gelişmiş özellikleri telefonun bu kadar ilgi görmesini sağlamıştı.

Zirvedeki telefon dışındaki modellerin payları paylaşılmamış. Standart iPhone 17’yi iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max takip ediyor. Yani en çok satan 3 modelin hepsi iPhone. Samsung ilk 3’e girememiş. Dördüncü sırada Samsung’un A07 bütçe dostu telefonunu görüyoruz. Dikkat çeken önemli bir kısım ise Samsung’un listeye sadece A serisi orta segment telefonlarla girebilmesi. S serisi amiral gemisi telefonlar ilk 10’da yer almıyor.

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu 2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Sudan Ucuz Fiyata İyi Özellikler Sunan Tablet Redmi Pad 2 9.7 Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata İyi Özellikler Sunan Tablet Redmi Pad 2 9.7 Tanıtıldı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Acayip Uygun Fiyata 120 Hz Ekran, 6000 mAh Batarya Sunan POCO C81 Pro Tanıtıldı

Acayip Uygun Fiyata 120 Hz Ekran, 6000 mAh Batarya Sunan POCO C81 Pro Tanıtıldı

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Samsung, Galaxy S27'de Yıllardır Aynı Kalan Kamera Tasarımını Değiştirmeyi Planlıyor

Samsung, Galaxy S27'de Yıllardır Aynı Kalan Kamera Tasarımını Değiştirmeyi Planlıyor

Samsung Kararını Değiştirmedi: Galaxy S27 İki Farklı işlemci ile Gelecek

Samsung Kararını Değiştirmedi: Galaxy S27 İki Farklı işlemci ile Gelecek

Apple Akıllı Telefon Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com