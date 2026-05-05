Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Modelleri Açıklandı: Apple mı, Samsung mu?

Counterpoint Research, 2026'nın ilk üç ayında en çok satan akıllı telefon modellerini paylaştı. İlk 3'ü tek marka oluşturuyor.

İlk 4 ayını tamamladığımız 2026 yılı da tıpkı önceki yıllar gibi akıllı telefon satışları açısından dolu dolu geçiyor. Şimdi ise araştırma firması Counterpoint, 2026’nın ilk 3 ayına ait verileri içeren bir rapor paylaştı. Araştırmada, yılın ilk çeyreğinde dünyada en çok satan akıllı telefon modelleri yer aldı.

İlk 10’a girmeyi başaran telefonlar, dünyadaki tüm telefon satışlarının %25’ini kapsıyor. Bu da şimdiye kadarki en yüksek seviye. Gelin en çok satan modeller listesine göz atalım. Apple & Samsung savaşında kim galip geldi?

2026’nın ilk çeyreğinde en çok satan telefonlar

iPhone 17 iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Pro Samsung Galaxy A07 4G Samsung Galaxy A17 5G iPhone 16 Samsung Galaxy A56 Samsung Galaxy A36 Samsung Galaxy A17 4G Xiaomi Redmi A5

Zirvede Apple’ın son yıllarda çıkardığı en iyi telefonlardan biri olan standart iPhone 17’yi görüyoruz. Satışların %6’lık payına sahip cihaz, dünya çapında en çok satan telefon olmaya devam ediyor. 120 Hz ekranı, 256 GB’tan başlayan depolama seçenekleri, yeni ön kamerası, A19 çip gibi gelişmiş özellikleri telefonun bu kadar ilgi görmesini sağlamıştı.

Zirvedeki telefon dışındaki modellerin payları paylaşılmamış. Standart iPhone 17’yi iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max takip ediyor. Yani en çok satan 3 modelin hepsi iPhone. Samsung ilk 3’e girememiş. Dördüncü sırada Samsung’un A07 bütçe dostu telefonunu görüyoruz. Dikkat çeken önemli bir kısım ise Samsung’un listeye sadece A serisi orta segment telefonlarla girebilmesi. S serisi amiral gemisi telefonlar ilk 10’da yer almıyor.