Dünyada İlk Kez Bir Elektrikli Yolcu Uçağı Uçtu!

Washington merkezli Eviation tarafından geliştirilen 'Alice' adlı elektrikli yolcu uçağı ilk uçuşunu tamamladı. Fakat uçak, henüz ticari kullanım için uygun olabilecek teknolojileri barındırmıyor.

Tüm dünya daha sürdürülebilir bir gelecek için elektrikli taşıtlara yönelmeye son hızla devam ederken, bugüne kadar bu taşıtları sadece arabalarda görmedik. Hizmete giren elektrikli trenler ve gemiler dahi gördük. Fakat bu teknolojinin en zor uygulandığı alan havacılık idi.

Elektrik ile yüksek güçlü jet motorları kadar güç üretmek halen pek mümkün değil iken daha küçük çapta elektrikli uçaklar henüz yeni yeni çıkmaya başladı. Bugünse gelecekte adından fazlasıyla söz ettirecek bir gelişme yaşandı. Dünyada ilk kez bir elektrikli yolcu uçağı ilk uçuşunu tamamladı.

Alice'in kalkış yaptığı anlar:

Henüz bir prototip olan ve Washington merkezli Eviation tarafından üretilen ‘Alice’ adlı uçak, dün yerel saat ile sabah 7.10’da Washington Grant County Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Uçak, sadece 8 dakika uçtu, 3.500 feet (1.066 metre) yüksekliğe ulaştı. Uçuşun amacı, uçağın tasarımının geliştirilmesi için veriler toplamaktı.

Elbette bu ilk uçuşta uçakta herhangi bir yolcu bulunmuyordu. Fakat paylaşılan bilgilere göre Alice, Federal Havacılık İdaresi tarafından yolcu taşımak üzere onay aldığında 9 veya 6 kişilik lüks yolcu uçağı veya elektrikli kargo uçağı olarak hizmet verecek. Bununla birlikte Alice, bu onayı almayı başarırsa tamamen elektrikli ilk yolcu uçağı olacak.

Öte yandan Eviation, Alice’in onay alması için halen yıllarca test uçuşları yapılması gerektiğini paylaştı. Bu uçağın önündeki en büyük engel ise batarya teknolojisi olarak görüldü. Şirketin CEO’su Greg Davis, “Beş yıl içinde oldukça uygun pil teknolojisine sahip olacağız gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.