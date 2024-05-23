Her sene yayınlanan milyarderler listesine bu sefer farklı bir perspektiften bakıyoruz. Bu içerikte, dünyadaki milyarderlerin çoğunluğuna hangi ülkelerin ev sahipliği yaptığını inceleyeceğiz.

Forbes tarafından yayınlanan son milyarderler listesi, dünyanın en zenginlerinin hangi ülkelerden çıktığını ortaya koyuyor.

Peki, bu yarışın galipleri kimler dersiniz? Gelin, 2024'ün milyarderlerinin dünyasına birlikte dalalım ve bu çarpıcı zenginlik yarışını yakından inceleyelim.

Rapora göre 2024 yılı dünya çapında milyarderlerin sayısının ve servetlerinin hızla arttığı bir yıl olarak tarihe geçiyor.

Yayımlanan çalışmaya göre, Forbes'un Dünya Milyarderleri listesinde toplam 2781 kişi var ve bu milyarderlerin toplam serveti 14.2 trilyon dolar.

Ayrıca geçen sene bu listeye 77 ülkeden milyarder girerken bu sene listeye Uruguay'dan iki kişinin eklenmesiyle ülke sayısı 78’e yükselmiş.

Hiç uzatmadan listeyi incelemeye başlayalım. En fazla milyarder toplam 813 kişiyle Amerika’dan çıkmış!

Sırasıyla listedeki ilk 10 ülkeye ve sahip olduğu milyarder sayılarına bir bakalım;

Amerika (813) Çin (406) Hindistan (200) Almanya (132) Rusya (120) İtalya (73) Brezilya (69) Kanada (67) Hong Kong (67) İngiltere (55)

Peki bu ülkelerdeki en zengin isimler kimler dersiniz?

Yine ülkelere göre sıralayacak oluesak bu ülkelerdeki en zengin isimler şu şekilde;

Elon Musk (195 milyar dolar) Zhong Shanshan (62.3 milyar dolar) Mukesh Ambani (116 milyar dolar) Klaus-Michael Kuehne (39.2 milyar dolar) Vagit Alekperov (28.6 milyar dolar) Giovanni Ferrero (43.8 milyar dolar) Eduardo Saverin (28 milyar dolar) David Thomson ve ailesi (67.8 milyar dolar) Li Ka-shing (37.3 milyar dolar) Michael Platt (18 milyar dolar)

Özetle, rapora göre 2024 yılı milyarderler dünyasında büyük değişimlerin yaşandığı bir yıl oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, 813 milyarderi ve bu milyarderlerin 5.7 trilyon dolarlık serveti ile zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Hindistan 200 milyarderi ve geçen seneye kıyasla toplam servetteki yaklaşık %40'lık büyüme ile dikkatleri üzerine çekti.

Çin, 406 milyarderiyle ikinci sırada kalmasına rağmen, ülkede yaşanan emlak krizi ve borsa çöküşlerine bakıldığında yine iyi durumda gibi görünüyor.

Sonuç olarak, bu yıl milyarderler dünyasında yaşanan değişimler, zenginlik ve güç dengelerinin nasıl hızla değişebileceğini gösteriyor.

İlginizi çekebielcek diğer içeriklerimiz: