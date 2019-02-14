Airbus, dünyanın en büyük yolcu uçağı olarak ürettiği A380 tip uçakların, üretimini sonlandıracağını açıkladı. Bu karara, şirketin en büyük müşterisi olan Emirates havayollarının, A380 siparişlerini iptal etmesi neden oldu.

Uçaklar, göklerde gezinen dev kuşlar olarak betimleniyor ancak aralarında bir tanesi var ki diğerlerinden çok daha büyük, çok daha heybetli: Airbus A380. Havacılıkta iki şirket uçak üretimleri konusunda liderlik koltuğunu paylaşıyor. Bunlardan biri Amerikalı Boeing, diğeri ise Avrupalı Airbus. Airbus'un ürettiği A380, dünyanın en büyük yolcu uçağı olma özelliğine sahip ancak dev şirket, 2021 yılından itibaren bu dev makineyi bir daha üretmeyeceğini duyurdu.

Üretilme amacı ezeli rakibi Boeing 747'ye rakip olmak olan 850 yolcu kapasiteli, iki katlı A380 tip uçakların, en büyük talibi Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates havayoluydu. Havayolu şirketinin bundan sonra A380'ler yerine daha küçük modeller olan A330 ve A350'leri tercih edeceğini açıklaması üzerine, Airbus zor bir karar almak zorunda kaldı.

Avrupalı uçak üreticisinin CEO'sunun açıklamalarına göre, üretilecek olan son A380, 2021 senesinde teslim edilecek ve bir daha da üretilmeyecek. Şirket, üretim yapmayacak olsa da farklı havayolları tarafından kullanımda olan A380'ler için tam desteğini sürdürmeye devam edecek. Havacılık camiasında oldukça önemli bir uçak olan A380'in göklere veda ediyor olması üzücü. Diğer bir üzücü olay ise uçağın üretiminin sonlandırılması durumundan, tam 3500 Airbus çalışanının etkilenecek olması. Şirketin CEO'su bu konu ile ilgili ellerinden geleni yapacaklarını ve bu kişileri farklı departmanlara kaydıracaklarını ifade etti.