Dünyanın En İnce Gökdeleninin İnşası Tamamlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde inşa edilen Steinway Tower isimli gökdelenin inşası tamamlandı. 24'e 1 uzunluk ve genişlik oranına sahip olan bu yapı, 'dünyanın en ince gökdeleni' olarak kayıtlara geçti. Binada satılan dairelerin fiyatlar ise dudak uçuklattı.

Gün geçtikçe daha fazla yeni binanın yerleşim yerlerine inşa edildiğini biliyoruz. Hatta bundan birkaç yüzyıl öncesi ile karşılaştırdığımızda şu anki şehirlerin çok farklı olduğunu, binaların çok daha fazla olduğunu görüyoruz. İşte bu durum sebebiyle büyük şehirlerde göz alıcı görüntülerin oluşmasına neden olan gökdelenlerin sayısı da hızlı bir şekilde artıyor.

Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde yepyeni bir gökdelen inşa edildi. Şehirdeki gökdelenlerin fazlalığı düşünüldüğünde bu haber kulağa pek ilginç gelmiyor. Ancak Steinwey Tower isimli bu kuleyi diğerlerinden ayıran bir özellik var. Bu binayı özel yapan şey, dünyanın en ince gökdeleni olarak kayıtlara geçmeyi başarması.

435 metre yüksekliğe, 24’e 1 uzunluk genişlik oranına sahip

Gelen haberlere göre inşasına 2013 yılında başlanan Steinwey Tower, geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve insanlara kapılarını açmak için hazır hâle geldi. Binayı yapan şirket tarafından ‘dünyanın en ince gökdeleni’ olarak tanımlanan bu yapının uzunluğunun genişliğine oranı 24'e 1 ve 435 metre yüksekliğe sahip olduğu belirtiliyor yani binanın genişliği yalnızca 17 metre. Türkiye'deki en uzun gökdelen ise 301 metre ile Metropol İstanbul Tower.

Ayrıca binada 84 katın ve 60 dairenin bulunduğu, dairelerin ise 7.75 milyon dolar ila 66 milyon dolarlık dev fiyatlara sahip olduğu da açıklamalarda kaydedildi. Binanın arkasındaki mimarlık şirketi SHoP Architects’in başındaki isim Greg Pasquarelli de CNN’e verdiği demeçte binayı ‘olağanüstü ve destansı bir proje’ olarak nitelendirdi. Kentin ünlü semti Manhattan’da bulunan yapının New York’un tarihinden esinlenildiği de açıklamalara eklendi.

Bu tarz ince gökdelenlere kalem kule ismi verildiğini belirtelim. Bu yapılar, 1970 yılında Hong Kong’daki binalarla birlikte popülerleşmeye başladı. Sonrasında ise New York gibi ABD şehirleri başta olmak üzere birçok yerde bu tarz binaların inşasında büyük bir artış yaşandı. Yine New York’ta bulunan ve geçtiğimiz yıl açılan 472 metre yüksekliğindeki Central Park Kulesi de bu tarz binalara örnek olarak verilebilir.

İşte dünyanın en ince gökdeleni