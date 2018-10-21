Dünyanın çeşitli bölgelerindeki devletlerin, polis teşkilatlarını güçlendirmek adına otomobillere harcadıkları paralar göz kamaştırıyor.

Polis güçlerinin dünyada her geçen gün önemi daha da artıyor. Ülkeler polis teşkilatlarını en ileri düzey ekipmanlar ile donatmaya uğraşırken bazıları ise bu durumu biraz abartıyor. İşte karşınızda en pahalı 9 polis aracı.

9) Amerika Birleşik Devletleri - Dodge Charger: $46,000



Amerika'nın en hızlı polis aracı olma özelliğini taşıyan bu makina, 292 beygir gücünde.

8) Avustralya ve Birleşik Krallık - Lotus Exige: $84,000

Hızlı kovalamacalar için Avusturalya hükümetinin aldığı en büyük önemlerden biri ise bu Lotus Exige. 220 beygir gücü kulağa ne kadar az gelse de günümüz yarış dünyasının en hafif otomobillerinden biridir kendileri.

7) Avusturya - Porsche Carrera 911: $95,000

Avusturalya'da yaşanan yüksek hızlı otoban kovalamacalarında günlük polis arabalarının yetersiz kalması üzerine yerine birkaç adet 911 alınmış.

6) Abu Dabi - Nissan GT-R: $100,000

Sokaklarda bile zar zor gördüğümüz Nissan GT-R, Abu Dabi'de polis memurlarının günlük oyuncağı.

5) Katar - Porsche Panamera: $175,000

Katar belki de dünyadaki en lüks polis otomobili filosuna sahip ülke olabilir. Polislerin rütbelerine göre çevrede Porsche Cayenne'ler de görmek mümkün. Ayrıca yapılan diğer anlaşmalar ile birlikte Katar'da devriye araçları Land Cruiser V8 ile değiştiriliyor.

4) Kuzey Afrika - Lamborghini Gallardo: $248,000

V10, 570 Beygir... Bizce kaçmayı denemeyin bile.

3) İngiltere - Lamborghini Murcielago: $380,000

Bir tarafta eli sopalı, atlı polisler bir tarafta Murcielago. Çeşitlilğin başkenti İngiltere!

2) Almanya Mercedes-Benz Brabus Rocket: $580,000

Almanya birçok süper araba üreticisine ev sahipliği yapıyor. Ee, 800 beygirlik 6.3L V12 Biturbo bir motor görmeye şaşırmamak gerek o halde.

1) Dubai - Bugatti Veyron: $4 Million

Dünyanın en hızlı polis arabası ünvanını taşıyan Veyron ile saatte 400 km/s yapabilirsiniz. Ancak Dubai polisi bu araçları yüksek hızlı kovalamacalar yerine ülkenin refah düzeyenin ne kadar yüksek olduğunu göstermek için kullanıyormuş.