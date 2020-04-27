Dünyanın En Pahalı Yatağı: Hästens Grand Vividus

İsveçli lüks yatak markası Hästens, yeni yatağı Grand Vividus'u dudak uçuklatan bir fiyatla satışa sundu. Süper zengin bir müşteri kitlesine sahip olan marka, lüks, kalite ve konfordan taviz vermemeyi ilke ediniyor.

Lüks otellerin ve süper zenginlerin favorisi olan İsveçli yatak markası Hästens, dünyanın en pahalı yatağı olan Grand Vividus'u piyasaya sürdü. Hästens, lüks yatağını Kanadalı iç mimar Ferris Rafauli ile iş birliği içinde geliştirdi.

Grand Vividus, tamamen el yapımı ve Hästens'in 1852'den beri yataklarını ürettiği, İsveç'in Köping kentindeki bir fabrikadan çıkıyor. Her bir yatağın montajı ve elle dikilmesi en az 600 saat sürüyor. Şirket, değerleri ve işçiliğe verdiği değer açısından, lüks eşyalar üreten dünyaca ünlü marka Hermès'le aynı çizgide ilerliyor.

Hästens Grand Vividus, konfordan ve kaliteden taviz vermiyor

Şimdiye kadar, Hästens koleksiyonunun en gözde modeli, yapımı 240 saat süren tamamen el yapımı, etkileyici bir yatak olan Vividus'tu. Vividius, 2006 yılında, önde gelen usta zanaatkarlar tarafından dünyanın en iyi yatağı olarak üretildi. Yatağın yapımında malzeme veya üretim maliyetleri göz ardı edilerek en yüksek kalite hedeflendi. Sonuç olarak ortaya 195.000 dolarlık bir yatak çıktı.

Yeni Grand Vividus modeli ise 390.000 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyatla satışa sunuldu. Kanadalı ünlü müzisyen Drake, yatağı alan ilk müşteri oldu. Lüks yatağın 305x305cm versiyonu için fiyat 970.000 dolara kadar çıkıyor. Elbette bu markayı tercih eden müşteri kitlesi de süper zengin kesimden. David Geffen, Cristiano Ronaldo, Maria Sharapova, Will Ferrell ve Oscar ödüllü besteci Ludwig Göransson da Hästens'i tercih edenler arasında.

The Sleep Spa by Hästens'in kurucusu Linus Adolfsson, "Hiç kimse bir yatağa 30 bin dolar, 45 bin dolar, 195 bin dolar veya 390 bin dolar harcamak istemiyor. Yataklarımıza aşık olmamayı umarak çok şüpheci bir şekilde yürüyorlar" diyor. Uzmanlara göre yatak, daha iyi bir uyku kalitesi vadederek üretkenliği artırıyor.