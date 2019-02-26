Dünyanın En Sağlıklı Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Kaçıncı?

Bloomberg’in hazırladığı En Sağlıklı Ülkeler Endeksi açıklandı. 169 ülkeyi kapsayan listenin en tepesinde İspanya var.

Pek çok kuruluş ve firma, çeşitli konularda kendi listelerini hazırlıyorlar. Bloomberg de kendi En Sağlıklı Ülkeler Endeksi’ni hazırlıyor. Listede 169 ülke yer alıyor.

Liste belirlenirken ortalama yaşam beklentisi, çevresel faktörler, sigara kullanımı ve obeziteyle mücadele gibi farklı kıstaslar göz önüne hazırlanıyor. Listenin en üstünde İspanya yer alıyor.

Listenin ilk 10 sırasında ağırlıkla Avrupa ülkeleri var. Bu ülkelerin yanında Japonya, Avustralya ve İsrail de ilk 10’da yer alıyor.

BM verilerine göre hazırlanan listenin zirvesinde İspanya var. İspanya’da ortalama yaşam beklentisinin 2040’ta 86 yıl olması bekleniyor. Akdeniz ülkesi bu alanda dünya lideri konumuna gelecek. Onun peşinden ise Japonya, Singapur ve İsviçre’nin gelmesi bekleniyor.

İspanya ile listenin ikinci sırasında yer alan İtalya’nın beslenme alışkanlıkları, bu ülkelerin sağlıklı olmasının sırrını açıklayabilir. Sızma zeytinyağı ve kuruyemişi çok tüketen bu toplumların yağı az kullandıkları ve daha az kalp rahatsızlığı riski taşıdıkları belirtiliyor. Listede Kuzey Amerika’nın zirvesinde Kanada yer alıyor. Küba 30., ABD ise 35. sırada.

Afrika ülkeleri ise sıralamalarda son sıralarda. Son 30’un 27’si Sahra Altı Afrika bölgesinde yer alıyor. Diğer üç ülke ise Haiti, Afganistan ve Yemen.

Listenin ilk 10 sırası ise şöyle:

İspanya İtalya İzlanda Japonya İsviçre İsveç Avustralya Singapur Norveç İsrail

2017 yılındaki listede 54. olan Türkiye, bu yıl yapılan listede ise 51. sırada yer aldı. Türkiye, böylece 3 basamak yukarı çıkmış oldu.