İçerideki tüm sesleri ve elektromanyetik dalgaları emen bir odaya girdiğinizi hayal edin. Sonsuz bir sessizlik hâkim. Kulağa oldukça güzel geliyor değil mi? Peki bu odalar nasıl bu kadar sessiz olabiliyor?

Sessizlik bazı zamanlar her birimizin ihtiyaç duyduğu bir şeydir. İnsanlardan ve çevremizdeki her türlü şeyden bir süreliğine uzaklaşmak, bizi oldukça iyi hissettirir.

O zaman dünyanın en sessiz odasına bir giriş yapalım!

Yankısız ya da sessiz odalar, sesi ve elektromanyetik dalgaları tamamen emer.

Yani bu odalarda hem ses hem de elektromanyetik dalgaların yansıması engellenir. Ayrıca buralar, her türlü dış gürültüden de yalıtılmıştır. Dünyanın en sessiz odası olma rekoru ise ABD’nin Minneapolis Eyaleti’ndeki Orfied laboratuvarına aittir.

Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmeyi başaran bu odanın ortalama ses düzeyi, -9 desibel olarak ölçülmüştür. Aslında sessiz olarak tanımlanan bir odanın ortalama ses şiddeti, 30 desibeldir. İnsan kulağı ise 0-140 desibel arasındaki sesleri rahatlıkla duyabilir.

Bu aralığın dışında kalan ses şiddetleri, kulağımız tarafından algılanamaz.

Bu da esasen sessiz olarak nitelendirdiğimiz ancak 30 desibel ses seviyesine sahip olan bir odanın, o kadar da sessiz olmadığını gösterir.

Öte yandan bir odayı bu denli yüksek derecelerde sessiz hâle getirmenin arkasındaki temel prensip, odadaki tüm seslerin odanın kendisi tarafından emilmesidir.

Bunun için tüm yankısız veya sessiz odaların zemini, tavanı ve duvarları, pürüzlü bir yüzey yaratan üçgen piramit benzeri geometrik yapılarla kaplanır.Bu üçgen yapılar, üzerlerine düşen ses dalgalarını kendi içlerinde yansıtarak emer.

Aynı zamanda bu odalar, olası bir gürültü ya da yankıdan tamamen yoksun olduklarından, işitme cihazlarının testlerini yapmak için de kullanılır.

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