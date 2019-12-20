Yürüyüş yapmak insan sağlığı için faydalıdır. Peki şu an kadar gerçekleştirdiğini en uzun yürüyüş ne kadar uzun sürdü? Bu içeriğimizde sizlere dünyanın en uzun yürüyüş rotasından bahsedeceğiz.

Dünya, 7 milyardan fazla insana ev sahipliği yapan ve devasa büyüklüğe sahip olan bir gezegen. Her ne kadar büyük bir çoğunluğu sularla kaplı olsa da gezegenimiz, hepimize yetecek kadar kara parçasına da sahip. Diyelim ki bir yürüyüş yapacaksınız. Yapacağınız bu yürüyüş, hiçbir şekilde deniz veya okyanuslarla kesilmeyecek ve bu yürüyüşteki esas amacınız, mümkün olan en uzun yolu (uçuş süresi bazında) yürümek olacak. Sizce bu yürüyüş, kaç kilometre uzunluğunda olurdu?

Dünyanın en uzun yürüyüş rotasını tamamlamak isterseniz, tam 3 yıl boyunca yürümeniz gerekiyor. Ayrıca eğer böyle bir yolculuğa çıkmaya karar verirseniz, yolculuğunuz tamı tamına 22.530 kilometre sürecek. Peki bu rota, hangi durakları içeriyor? Yürüyüşe, dünyanın neresinden başlayalım ki en uzun mesafeyi kat edebilelim? Dilerseniz şimdi de bu soruların cevabına yakından bakalım.

İşte 22.530 kilometre boyunca yürüyebileceğiniz dünyanın en uzun yürüyüş parkuru

Eğer dünya üzerinde yürüyebileceğiniz en uzun mesafeye ulaşmak istiyorsanız, Rusya'nın kuzey doğu kısmında bulunan Magadan'dan yola çıkmanız gerekiyor. Ardından da tamamen yürüyüşe elverişli yolları takip etmeniz, Rusya'nın güney sınırına indikten sonra da yönünüzü batıya çevirip yola devam etmeniz gerekiyor.

Rusya'nın en güneydeki sınırına ulaştıktan sonra Gürcistan'a geçiş yapmanız gerekiyor. Elbette buraya ulaştıktan sonra da ülkemizin sınırlarına giriyor ve Türkiye'nin tam ortasından da yürüyerek geçiyorsunuz. Yolculuğun bundan sonraki kısmının daima güneye doğru olacağından emin olabilirsiniz.

Yürüyüşün Türkiye ve Orta Doğu ülkelerini kapsayan etabını tamamladıktan Sonra Mısır'a geçiş yapıyorsunuz. Bu durum, aynı zamanda Afrika kıtasına girdiğinizin de bir göstergesi. Afrika ülkelerini birer birer geride bıraktıktan sonra da Güney Afrika sınırlarına girmeniz ve Agulhas Burnu'na erişmeniz gerekiyor. İşte bu rota, dünyanın (uçuş süresine göre) en uzun yürüyüş parkurunu oluşturuyor.

Bu yürüyüşü tamamlamak çok da mümkün değil

Bu parkuru tamamlamak çok da kolay bir şey değil. Çünkü söz konusu güzergah, çok ciddi risklerle dolu. Bu yürüyüş boyunca kimi zaman yırtıcı ve tehlikeli hayvanlarla karşılaşacak kimi zaman da insan vücudunu özellikle de yürürken ciddi anlamda etkileyebilecek iklim koşullarıyla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Ayrıca özellikle de Afrika kıtasında yolunuzun kesilmesi ve hatta canınızdan olmanız bile söz konusu.

Haberimizi noktalamadan önce, sizlere bahsetmek istediğimiz bazı detaylar bulunuyor. Bu detaylardan ilki, Magadan'ın daha da kuzeyi. Magadan'ın kuzeyinde de Rusya'ya ait bazı topraklar bulunuyor ancak bu toplar, insanların yaşadığı yerler değil ve o bölgelerde yürüyüş yapmak neredeyse imkansız. Yolculuk, işte bu yüzden Magadan'dan başlıyor.

Bu yürüyüş rotasıyla ilgili ikinci detay ise, harita üzerindeki mesafe ve yürüyüş saatini kaldırmış olmamız. Bunun nedeni, Rusya'nın en güneyinden Türkiye'ye geçmeye çalıştığınızda, Google Haritalar sizi bir deniz aracına bindiriyor. Bu da doğal olarak hem yürüyüş süresini hem de kilometre bazında mesafeyi kısaltıyor ve bu da istediğimiz asıl rotanın tanımlanamadığı anlamına geliyor.