Dünyanın en yaşlı kuşu Wisdom, 74 yaşında anne olma yolunda. Midway Adası'nda yeniden yuva kurmaya başladı.

Dünyanın en yaşlı kuşu olarak bilinen Wisdom, 74 yaşında bir kez daha anne olma yolunda. Laysan Albatrosu olan Wisdom, yıllardır her yıl Midway Adası’na dönerek yuva yapıyor ve 50'yi aşkın yumurta bırakmış durumda.

Wisdom, yıllarca aynı partneriyle göç ederek yumurtladı, ancak son zamanlarda eski partnerinden ayrılarak yeni bir partnerle birlikte hareket etmeye başladı. Bu yıl ise yeni partneriyle birlikte bıraktığı yumurtalar mevcut. Yumurtaların takibi, Midway Atoll Ulusal Vahşi Yaşam Sığınağı'nda görevli biyolog Jonathan Plissner ve ekibi tarafından yapılıyor. Uzmanlar yumurtanın sağlıklı bir şekilde çatlayacağına dair umutlu.

Wisdom, albatrosların yaşam döngüsüne ışık tutuyor

Midway Atoll Ulusal Vahşi Yaşam Sığınağı'ndaki uzmanlar, Wisdom’ın bıraktığı yumurtanın sağlıklı bir şekilde çatlaymasını umuyor. Wisdom’ın ilk yumurtasını 1956 yılında bıraktığı ve o dönemde en az 5 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Şu anda 74 yaşında olan Wisdom, bilinen en yaşlı kuş unvanına sahip. Laysan Albatrosları, uzun mesafeler uçabilen ve büyük kanat açıklığına sahip kuşlardır. Ortalama yaşam süresi, bu tür kuşlar için 40-50 yıl arasında değişiyor. Wisdom ise 74 yaşına gelerek türünün neredeyse tek örneği oldu.

Wisdom’ın uzun yaşamı ve yeniden anne olma durumu, bilim dünyasına albatrosların yaşam döngüsü hakkında değerli bilgiler sunmuş oldu. Hatta ve hatta yaşanan bu olay doğanın ne kadar güçlü ve şaşırtıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi de diyebiliriz.