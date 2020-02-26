Geçtiğimiz sene Tiger T510’u çıkaran Çin merkezli yonga üreticisi UNISOC, Tiger T520 5G işlemcisinin duyurusunu gerçekleştirdi. Ayrıca T520, dünyadaki ilk 6 nm işlemci olma unvanını da kapmış oldu.

UNISOC, bugün gerçekleştirdiği basın konferansında ikinci nesil 5G yonga setini duyurdu. Şirket, geçtiğimi sene çıkardığı Tiger T7510 yonga setini Tiger T7520 ile devam ettirdi. Ayrıca yeni yonga, dünyanın ilk 6 nm işlemcisi oldu.

Tiger T7520 özellikleri

Gizmo China’da yer alan habere göre 6 nm EUV süreci üzerine oluşturulan Tiger T7520’nin 8 çekirdeği bulunuyor. 4 tanesi Cortex-A76, 4 tanesiyse Cortex-A55 serisi olan bu çekirdeklerin saat hızlarıysa henüz bilinmiyor. Yongada ayrıca Mali G57 GPU bulunuyor. Tabii işlemcinin 6 nm olması transistör yoğunluğunu %18 geliştirirken güç tüketimini de %8 azaltıyor.

Tiger T7520’nin içerisinde 5G modem bulunuyor ve UNISOC’un yaptığı açıklamaya göre bu yapı, güç tüketimi bakımından modemi ayrı olan işlemcilere karşı bir üstünlük elde edilmesini sağlıyor. NSA ve SA ağlarının yanı sıra 2G, 3G ve 4G desteği de bulunuyor ve SA ağlarında 3,25 Gbps hıza kadar çıkabiliyor. Yongada ayrıca çift SIM çift 5G desteğiyle birlikte VoNR yüksek çözünürlüklü ses ve görüntü çağrı desteği de bulunuyor.

Yonga içerisinde yeni nesil NPU bulunuyor ki bu özelliği sayesinde performans ve enerji verimliliğinde geliştirmeler sağlanıyor. Yayınlanan basın açıklamasında Tiger T7520’nin içerisindeki NPU’nun, güç verimliliğini önceki nesle göre %50’den fazla artırdığı ifade edildi.

İşlemci; 120 Hz yenileme hızı, 4K çözünürlük ve HDR10+’a kadar ekranları destekleyebiliyor. İşlemcide UNISOC’un 6.nesil Vivimagic’i, ikinci nesil Full Dynamic Range teknolojisi, yapay zekâ hızlandırıcı ve 4 çekirdekli ISP bulunuyor. UNISOC, şu an için hangi üreticilerle bu işlemci için anlaşma yapıldığını ve hangi cihazlarda bu işlemcileri görebileceğimizi ise açıklamadı.