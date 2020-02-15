Ben-Hur, Unfriended, 9 gibi filmlerle tanınan Rus film yapımcısı ve yönetmen Timur Bekmambetov’un oldukça riskli bir film üzerinde çalıştığı bildirildi. Bekmambetov, birçok insanın internet videolarında nefret ettiği dikey kadrajı yeni filminde kullanacak.

İnternet üzerinde paylaşılan videolar, filmler ve klipler her zaman yatay kadraja sahip olarak kabul edildi. Son 10 yıldır yaygın olarak kullanılan kameralı telefonlar, video çekerken dikey kadraj kullanımını kolay olduğu gerekçesiyle yaygınlaştırdı. Bu durum birçok insanda dikey kadraja karşı beslenen bir nefrete neden oldu. Yatay kadrajın doğru, dikey kadrajın ise yanlış olduğu kanısı özellikle internette çokça tartışılan bir konu oldu.

Dikey kadrajın bu kadar nefret edilmesinin nedeni, geniş bir görüş açısı sağlamaması ve göz zevkine uygun olmamasıydı. Zira dikey kadraj, manzaraların güzelliğini gizliyor; olayların gerçekleştiği sahnenin görünürlüğünü kısıtlıyordu. Ancak bu görüş, yeni bir filmin duyurusunun yapılmasıyla reddedildi. Dünya’nın ilk dikey kadrajlı ‘blockbuster’ı olacak ‘V2. Escape From Hell’ adlı bir filmin yapım aşamasında olduğu duyuruldu.

Dikey kadrajlı ‘V2. Escape From Hell’in konusu

Deadline, Rus film yapımcısı ve yönetmen Timur Bekmambetov’un dikey kadrajlı bir film üzerinde çalıştığını bir haberinde bildirdi. Bekmambetov’un yeni filmi, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlara esir düşmüş bir Sovyet pilotunun, tutulduğu toplama kampından kaçma çabasını konu alacak. Bu girişim, dikey kadrajdan nefret edenlerin çokluğu nedeniyle riskli bir proje olacak, ancak ortaya çıkacak sonucun nasıl olacağını kimse bilemez. Belki de bu film, başarısıyla birçok insanın önyargısını aşmasında etkin rol oynar.

Yönetmen daha önce Snapchat’le dikey kadrajlı dizi çekmişti

Bu film, Timur Bekmambetov’un ilk dikey kadrajlı film girişimi değildi. Yönetmen, Snapchat üzerinden dikey kadrajlı bir mini dizi çekmişti. Bekmambetov, yeni filmiyle ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Film, görsel olarak bir kişinin etrafında inşa edildi. Filmin konusu, şartlara rağmen ayağa kalkıp dik duran bir adamı ve gökyüzünde hızla yükselen bir kurtarma uçağını anlatıyor.”