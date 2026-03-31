Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Uzay Çağı Yakın: Dünyanın İlk Füzyon Roketi Ateşlendi [Video]

İngiltere merkezli uzay teknolojileri şirketi Pulsar Fusion, dünyanın ilk füzyon roketi motorunda plazma ateşlemesini gerçekleştirmeyi başardı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İngiltere merkezli uzay teknolojileri şirketi Pulsar Fusion, nükleer füzyonla çalışan devrim niteliğindeki “Sunbird” füzyon roketi için tarihi bir eşiği geçti. Şirket, sistemin ilk plazmasını başarıyla üretmeyi başardı.

Bu kritik test, Jeff Bezos’un ev sahipliğinde MARS Conference kapsamında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde canlı olarak dünyaya gösterildi. Sunumu şirketin CEO’su Richard Dinan yaparken, testin kendisi İngiltere’de gerçekleştirilip konferansa canlı yayınlandı.

İlk plazma ne anlama geliyor?

“İlk plazma”, füzyon roketinin egzoz sisteminde yüklü parçacıkların elektrik ve manyetik alanlar yardımıyla kontrol edilip hızlandırılabildiğini gösteriyor. Bu da sistemin çalışabilirliğine dair ilk somut kanıt.

Testte güvenli ve verimli olması nedeniyle kripton gazı kullanıldı. Bu aşama henüz erken bir test olsa da gelecekte roketin itiş gücü ve hız kapasitesi ölçülerek ilk gerçek görev planlanacak.

Bu projeyi önemli kılan ne?

Bugünün uzay araçları kimyasal roketler gibi güçlü ama nispeten yavaş. Kimisi de elektrikli itki sistemleri gibi verimli ama düşük itiş gücüne sahip.

Füzyon roketleri ise bu iki dünyanın en iyisini birleştirip hem yüksek itiş gücü, hem de çok yüksek hız sağlıyor. Yani özetlemek gerekirse:

  • Mars’a yolculuk süreleri ciddi şekilde kısalabilir
  • Uzay istasyonları daha hızlı inşa edilebilir
  • Uzay ekonomisi hızla büyüyebilir

Pulsar Fusion, bir sonraki aşamada daha güçlü mıknatıs sistemleri geliştirecek, plazma yoğunluğunu artıracak ve daha gelişmiş ölçüm sistemleriyle performansı test edecek. Uzun vadede ise hedef, daha verimli ve temiz enerji sağlayan gelişmiş füzyon yakıtlarıyla çalışan tam ölçekli bir uzay motoru geliştirmek olacak.

Testin gerçekleştirdiği anları buradan izleyebilirsiniz:

Dinozorların Kaderini Paylaşmayacağız: NASA, Bir Gök Taşının Yönünü Başarıyla Değiştirdi! Dinozorların Kaderini Paylaşmayacağız: NASA, Bir Gök Taşının Yönünü Başarıyla Değiştirdi!
NASA’nın Yeni Gözü SPHEREx, Evrenin Bugüne Kadarki En Detaylı ve Renkli 3D Haritasını Oluşturdu! NASA’nın Yeni Gözü SPHEREx, Evrenin Bugüne Kadarki En Detaylı ve Renkli 3D Haritasını Oluşturdu!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de "Çakma 5G" mi Kullanılacak? İşte Non-Standalone ve Standalone 5G Arasındaki Farklar

Türkiye'de "Çakma 5G" mi Kullanılacak? İşte Non-Standalone ve Standalone 5G Arasındaki Farklar

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

