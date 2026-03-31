Uzay Çağı Yakın: Dünyanın İlk Füzyon Roketi Ateşlendi [Video]

İngiltere merkezli uzay teknolojileri şirketi Pulsar Fusion, nükleer füzyonla çalışan devrim niteliğindeki “Sunbird” füzyon roketi için tarihi bir eşiği geçti. Şirket, sistemin ilk plazmasını başarıyla üretmeyi başardı.

Bu kritik test, Jeff Bezos’un ev sahipliğinde MARS Conference kapsamında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde canlı olarak dünyaya gösterildi. Sunumu şirketin CEO’su Richard Dinan yaparken, testin kendisi İngiltere’de gerçekleştirilip konferansa canlı yayınlandı.

İlk plazma ne anlama geliyor?

“İlk plazma”, füzyon roketinin egzoz sisteminde yüklü parçacıkların elektrik ve manyetik alanlar yardımıyla kontrol edilip hızlandırılabildiğini gösteriyor. Bu da sistemin çalışabilirliğine dair ilk somut kanıt.

Testte güvenli ve verimli olması nedeniyle kripton gazı kullanıldı. Bu aşama henüz erken bir test olsa da gelecekte roketin itiş gücü ve hız kapasitesi ölçülerek ilk gerçek görev planlanacak.

Bu projeyi önemli kılan ne?

Bugünün uzay araçları kimyasal roketler gibi güçlü ama nispeten yavaş. Kimisi de elektrikli itki sistemleri gibi verimli ama düşük itiş gücüne sahip.

Füzyon roketleri ise bu iki dünyanın en iyisini birleştirip hem yüksek itiş gücü, hem de çok yüksek hız sağlıyor. Yani özetlemek gerekirse:

Mars’a yolculuk süreleri ciddi şekilde kısalabilir

Uzay istasyonları daha hızlı inşa edilebilir

Uzay ekonomisi hızla büyüyebilir

Pulsar Fusion, bir sonraki aşamada daha güçlü mıknatıs sistemleri geliştirecek, plazma yoğunluğunu artıracak ve daha gelişmiş ölçüm sistemleriyle performansı test edecek. Uzun vadede ise hedef, daha verimli ve temiz enerji sağlayan gelişmiş füzyon yakıtlarıyla çalışan tam ölçekli bir uzay motoru geliştirmek olacak.

Testin gerçekleştirdiği anları buradan izleyebilirsiniz: