Dünyanın İlk Üç Penisli Bebeği Kayıtlara Geçti

Yaklaşık 5 milyonda 1 görülen iki penis ile doğması durumu diphallia, son derece nadir bir durum olsa da Irak'ta bir bebek üç penis ile doğarak tarihin kayda geçen ilk triphallia vakası oldu ve daha görmediğimiz "şeyler" olduğunu gösterdi.

Diphallia olarak adlandırılan erkek bebeğin iki penis ile doğması durumu, ilk kez 1609 yılında Johannes Jacob Wecker tarafından kayıt altına alınmıştır ve o günden bu yana yalnızca 1000 kadar diphallia vakası kayıtlara geçti. Gerçekleşme oranı yaklaşık olarak 5 milyonda 1 olan diphallia, son derece nadir bir sendrom olsa da Iraklı doktorların yayınladığı yeni bir makaleye göre artık daha da nadir bir sendromdan bahsedebiliriz.

International Journal of Surgery Case Reports adlı tıp dergisinde yayımlanan makaleye göre Irak’ın kuzeyindeki Duhok kentinde bir çocuk, üç penis ile doğarak tarihte kayda geçmiş ilk triphallia vakası oldu. Biri ana penisin köküne bağlı ve 2 santimetre, diğeri skrotumun altında 1 santimetre uzunluğunda olan fazla penislerin üretraya bağlı olmadığının tespit edilmesi üzerine ameliyatla alındıkları ifade edildi.

Daha önce üç penisli doğduğu iddia edilen bebekler olsa da tıbbi bir kanıt sunulamamıştı

Söz konusu makalenin yazarı olan Dr. Şakir Saleem Jabali, “Bildiğimiz kadarıyla bu vaka, üç penis veya triphallia bildirilen ilk vaka” ifadelerini kullanarak söz konusu vakanın bilinen ilk üç penisli doğum olduğunu duyurdu. Aslına bakacak olursak 2015 yılında Hindistan’da da bir triphallia vakası viral olmuş, ancak söz konusu vaka tıbbi olarak kanıtlanamadığı gibi herhangi bir tıp dergisinde de yer almamıştı.

Daha önce kayda geçen bazı diphallia vakalarında kişilerin her iki penisten de idrarını yapabildiği ve ejaküle olabildiği rapor edilmişti. Ancak Irak’ta kaydedilen triphallia vakasında 2. ve 3. penisin tamamen işlevsiz olduğunun tespit edilmesi, daha az karmaşık bir ameliyat ile fazla penislerin alınabilmesini mümkün kıldı. Dr. Jabali, söz konusu operasyondan sonra vakanın bir yıl boyunca takip edildiğini ve herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadığını bildirdi.