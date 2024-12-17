Duşakabinlerin camları kimi zaman patlayabiliyor. Hele içinde biri varsa epey riskli sonuçlar doğuruyor. Sahiden, duşakabinlerin camı neden patlar?

Hiç çevrenizde bir arkadaşınızın, akrabanızın veya sosyal medyadan takip ettiğiniz birinin duşakabinin patladığını duydunuz mu? Veya sizin başınıza geldi mi?

Bu içeriğin yazarı olarak son zamanlarda üst üste çevremden böyle şikâyetler almamla “Neymiş bu işin aslı astarı?” dedim ve araştırdım, sizinle de paylaşmak istedim. Duşakabin camı neden patlar?

Hiç beklenmedik bir anda olabiliyor.

Bir düşünün. Rahatlamak için duşa giriyorsunuz, ılık duşunuzu alırken sağır edici bir patlama duyuyorsunuz… Patlayan şey, duşakabininizin camı. Camlar, sanki duşta bir bomba patlatmışsınız gibi küçücük parçalara ayrılmış. Üstelik bunu yaşayan çokça insan var.

Cam uzmanı Mark Meshulam, bu durumu şöyle açıklıyor:

Sertleştirilmiş camın içinde depolanan büyük miktarda enerji var ve tüm bu enerji dışarı çıkmaya çalışıyor. Sertleştirilmiş cam üretimi sırasında bir hammadde olarak kullanılan nikel sülfit parçacıkları, bazen camın içinde sıkışabiliyor.

100-200 mikron boyutundaki bu parçacıklar, siz sıcacık duşunuzu alırken camın ısınmasıyla genleşerek camı zayıflatabiliyor ve patlamaya ortaya çıkıyor.

Tabii başka sebepleri de var.

Duşakabin camınızın kötü kurulumu, aşırı sıcaklık değişimleri, daha önce aldığı hasar veya herhangi bir kusur sebebiyle de patlama, parçalanma meydana gelebilir.

Bunun için her sene camlarda hasar olup olmadığını kontrol etmeli, gerekirse güvenlik filmi kullanmalı, duşakabin camını çarpmaktan kaçınmalısınız.

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