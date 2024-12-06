Fırtınalı havaları birçoğumuz sıcacık bir kahve eşliğinde evde geçirmeyi çok severiz. Bunun yanında hele bir de duş alıp uyumak varsa…

Eğer fırtınalı havalarda bu aktiviteleri yapanlardan, hatta okurken bile canı çekenlerdenseniz bilmeniz gereken birkaç şey var.

Özellikle fırtınalı havada duş almakla ilgili.

Fırtınalı havalar, genel olarak tehlikeli kabul ediliyor.

Kasveti seven ruhumuzun olduğunu kabullensek de aslında fırtına, o kadar da masum bir şey değil. Çünkü böyle havalarda dikkat etmemiz gereken bazı durumlar ve almamız gereken önlemler var. Özellikle duş almamak, bulaşık yıkamamak gibi. Peki bütün bunların fırtınayla ne ilgisi var?

Fırtınalar, yüksek sıcaklıkların ve nemin atmosferde birleşimiyle oluşuyor. Bu koşullar, yükselen nemli hava kütlelerinin bir araya gelerek büyük bulutlar oluşturmasına yol açıyor. Bulutlar içinde su ve buz damlaları çarpışarak yük değişimi yaratıyor ve bu etkileşim de yıldırımların oluşmasına neden oluyor.

Yıldırımlar, yük dengesizliklerini gidermek için bulutlar ve yer arasındaki hava boşluğunda deşarj yaparak meydana geliyor.

Bu deşarjın yolu da en az direnç gösteren yol oluyor. Dolayısıyla yıldırımlar, metal gibi iletken maddelere daha kolay çarpıyor. Bu tehlikeden korunmak için de fırtınalı havalarda güvenli alanlarda bulunmak oldukça önemli. Ancak güvenli alanda sadece durmak yetmiyor. Evin içinde su ile ilgili herhangi bir aktivite yapmak da bir o kadar riskli. Çünkü borularınızda bulunan metal teller veya su, elektriğin yere iletilmesini sağlayan iletken yollar oluşturuyor.

Yıldırım, bu iletken yolları takip ederek su ve metalin birleştiği alanlardan geçebiliyor. Bu da duş alırken veya bulaşık yıkarken yıldırımın çarpma riskini artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), fırtınalı havalarda suyla ilgili tüm faaliyetlerden kaçınılması gerektiğini söylüyor. Bunların yanında evdeyken elektrikli cihazlardan uzak durmak da önemli. Çünkü bunlar da yıldırımın eve girmesi için bir başka iletken yol olabilir.

İlginizi çekebilir: