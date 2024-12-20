Düz dünya savunucuları, Güneş’in 24 saatlik hareketini görmek için Antarktika'ya giderek, önceki inançlarını sorgulama fırsatı buldu.

Dünya'nın düz olduğunu savunan tanınmış isimler, Antarktika'ya giderek Güneş'in 24 saat boyunca hareketini gözlemledi. "Son Deney" adlı projede Güneş'in batmadığına dair önceki inançlarını sorgulama fırsatı buldu.

Denver, Colorado'dan pastör Will Duffy'nin öncülüğünde, düz dünya ve yuvarlak dünya savunucuları bir araya gelerek dünyanın şekli hakkında büyük bir gözlem yapmak amacıyla Antarktika'ya doğru yola çıktı. Yapılan bu deney katılımcıların Güneş'in gündüz boyunca batmamasını kendi gözleriyle görmesini sağladı.

Gözlemler, inançlarını değiştirmedi

Will Duffy, 'dünya yuvarlak' ve 'düz dünya' inançlarını savunan YouTube içerik üreticilerini bir araya getirerek, "Dünya'nın şekli" konusunu tek bir gözlemle çözmeyi hedefledi. Bu amaçla iki grup Antarktika'da Union Glacier Kampı'na doğru yol alarak, Güneş'in batmadığına dair önceki raporların doğruluğunu kendi gözleriyle görmek için fırsat buldu. Kamp alanı ise Güney Kutbu'na 1.138 kilometre mesafede bulunuyordu.

Gözlemler sonucunda, bazı düz dünya savunucuları dünyanın düz olmadığına kanaat getirirken, bazıları ise inançlarını korumaya devam etti. Örneğin, düz dünya görüşünü savunan YouTube içerik üreticisi Austin Whitsitt, Güneş'in bilimsel kaynaklarda anlatıldığı şekilde hareket ettiğini kabul etti. Ancak bunun sadece bir gözlem olduğunu ve verisel anlamda yeterli olmadığını beyan etti. Yani Dünya'ya dair farklı bir bakış açısını kabul etmeye henüz ikna olmuş değil.



Düz dünya savunucularından bazıları ise, elde edilen gözlemin yalnızca tek bir veri noktası olduğunu ve gezegenin şekli hakkında kesin bir sonuca varılamayacağını ifade etti. Yapılan deney düz dünya savunucularının inançlarını değiştirmedi; sadece yeni bir gözlem noktası eklemiş oldu.