İngilizce öğrenmek, hem günümüzün gerekliliklerin hem de ortak dertlerimizden biri. Çoğu kişi bilmese bile aslında e-Devlet üzerinden de ücretsiz olarak İngilizce kursu almanın bir yolu var.

Bunun için sadece e-Devlet hesabınızla Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hazırladığı Diyalekt platformuna giriş yapmanız yeterli.

Gelin adım adım ne yapmanız gerekiyor, birlikte inceleyelim.

Öncelikle, Diyalekt tam olarak nedir?

Her yaş ve seviyedeki kullanıcının İngilizce öğrenme sürecine destek olmak için dil uzmanları tarafından tasarlanan dijital İngilizce eğitim platformu Diyalekt, bahsettiğimiz gibi MEB’in projelerinden bir tanesi.

Diyalekt üzerinden herkes başlangıç seviyesinden ileri seviyelere kadar İngilizce öğrenimini ücretsiz bir şekilde sağlayabiliyor. Diyalekt, Diyalekt ve Diyalekt Kids olmak üzere hem çocuklar hem yetişkinler için iki farklı seçenek de sunuyor.

Peki Diyalekt’e nasıl erişeceğiz? e-Devlet üzerinden ücretsiz İngilizce Kursu nasıl alınır?

Adım #1: Tarayıcı üzerinden diyalekt.eba.gov.tr adresine gidiyoruz.

Tarayıcı üzerinden diyalekt.eba.gov.tr adresine gidiyoruz. Adım #2: Karşımıza çıkan EBA ekranına e-Devlet şifremizle giriş yapıyoruz. Bu noktada ilk defa giriş yapıyorsak, MEB uygulamalarının e-Devlet hesabımıza erişmesine onay vermemiz gerekiyor.

Karşımıza çıkan EBA ekranına e-Devlet şifremizle giriş yapıyoruz. Adım #3: Artık platforma giriş yaptınız.

Eğer yetişkinler için olan versiyonu kullanmak istiyorsanız Diyalekt, çocuklar için hazırlanan versiyonu kullanmak istiyorsak da Diyalekt Kids seçeneğine tıklıyoruz.

İçeriğimizi noktalamadan hatırlatalım, Diyalekt’in bir mobil uygulaması da mevcut.

Dilerseniz hem android hem İOS için uygulama üzerinden de İngilizce kursunuza başlayabilirsiniz.

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