İngilizce öğrenmek isteyenler için en çok işinize yarayacak İngilizce öğrenme programları ve uygulamalarını sizin için derledik.

İngilizce öğrenmek, günümüzde hemen hemen herkesin ortak dertlerinden biri. Hem beklentilere cevap vermek, hem de kendimizi sağlıklı bir şekilde ifade etmek belki de en büyük arzularımızdan. Peki bu süreç nasıl ilerlemeli? En işe yarar İngilizce öğrenme programı ve uygulamaları için bu rehberi hazırladık.

Kurslara gitmeye zamanımız, bütçemiz ya da belirli bir planımız yok ise o zaman yapılabilecek şeylerin başında uygulamaları kullanmak geliyor. İngilizce öğrenme programları konusunda bir arayışa girdiyseniz, bu alanda en başarılı olanları kullanarak bir yerden başlangıç yapabilirsiniz. İngilizce öğrenmek için yapmak gereken ilk şey, öğrenmeye başlamanız olacaktır.

Bunun yanında İngilizce film izlemek, alt yazılı diziler seyretmek, İngilizce şarkılar ile çok zaman geçirmek ve telaffuz çalışmak gibi yöntemler, İngilizce öğrenme programı yanında öğrenme serüveninizde size yol gösterebilir.Ücretsiz olarak ya da çok cüzi ücretler dahilinde kullanabileceğiniz uygulamalar ile birlikte İngilizce öğrenimine başlayabilirsiniz. Herkes için birbirinden farklı amaçlarla ve beklentilerle ön plana çıkarılan uygulamaları sizin için derlemek istiyoruz.

İngilizce öğrenme programı kullanmak yeterli mi?

İngilizce öğrenmek için sadece bir uygulama yeterli gelmeyebilir. Çünkü beyin, en çok dil öğrenirken kendini kapatıyor. Dil öğrenmek yalnızca mecburi kalınca yapılabilecek bir eylem oluyor beynimiz için ve bu yüzden bir şekilde kendinizi zorunda bırakmanız gerekiyor. Bu moda girmek hepimiz için mümkün değil pek tabi. Lakin öğrenme işini kafaya koymuş biriyseniz, kesinlikle tek başına uygulama yeterli olmasa da önemli bir başlangıç olabilir sizin için.

İngilizce öğrenmek için kendinize ayıracağınız süreyi en verimli şekilde kullanmanız gerekiyor. Hem sözlüklerle içli dışlı olmalı, hem bol bol pratik yapmalı ve sürekli bu dil öğrenme sürecinin içinde olmalısınız. Sizin için en doğru teknik ve yönteme ancak siz karar verebileceğiniz için, pek çok yöntemi deneyerek en verimli olanı seçmeniz önemli bir başlanıç olacaktır. İngilizce öğrenme programları kullanmak bu konuda size büyük kolaylık sağlayacak.

İngilizce sayılar ile ilgili şarkıları pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Bu süreçte yeni olduğunuz için, sizler de bu konudaki şarkıları dinleyebilirsiniz. İngilizce kalıplar ya da İngilizce alfabe gibi basit şarkılar dinleyerek bu kelimeleri belirli bir melodik yapı ile zihninize kazıyabilirsiniz. Armoni her zaman size kolaylık sağlayacak bir tekniktir. İngilizce metin okuma ya da İngilizce şarkı söyleme gibi yöntemler de pratiklik için önemli bir adım olacaktır.

İngilizce öğrenme için uygulama dışında kişisel olarak neler yapabilirsiniz?

Uygulama kullanmak dışında kişisel olarak yapılacak pek çok etkileşim var. Bunların başında yıllardır kullanılan ve pek çok kişinin pozitif sonuç aldığı İngilizce alt yazılı film ya da dizi izleme yöntemi geliyor.

Bu yöntemi kullanarak, en azından aşinalık duyuyorsunuz ve okuma ile telaffuz etme çalışması yapmış oluyorsunuz. Pek çok kişi bunu farkında olmadan yapsa da, bilinçli bir şekilde yaparak farkındalığımızdan da faydalanmış olabiliriz. Yapmanız gereken bir diğer yöntemleri de şu şekilde sıralayabiliriz:

Bol bol araştırma yapmak,

Zihninizi eğitime aç hale getirmek ve bir şekilde kendinizi zorunlu hissetmek

İngilizce sözlükler ile aranızı iyi tutmak,

Sürekli başvuracağınız bir kaynağa sahip olmak (mobil de olabilir),

Bol bol zihni dil öğrenme süreci ile meşgul etmek (telefonuzuzun ve dijital cihazlarınızın dilini değiştirmek vs.),

İngilizce şarkılar dinlemek ve anlamını çözmeye çalışmak,

Stage One hikaye kitapları okumak (başlangıç için çok fayda sağlayacaktır),

Bol bol pratik yapmak, yapmaya çalışmak,

İngilizce kelimeler ile kendi hayatınızda yer alan bazı olguları birleştirebilirsiniz. Her kelime için bir hikaye oluşturabilir ve bu sayede kolay bir çalışma sürecine dahil olabilirsiniz. Bir kelimenin okunuşunu kendi hayatınızdan bir kelimeye ya da kavrama benzeterek, unutamayacağınız ezberleme tekniklerini kullanabilirsiniz.

Kelime oyunları oynamak (kartlar ile sunulan oyunlar vs.),

Gibi pek çok yöntem, dil öğrenme sürecinize katkı sunacaktır. Bu yöntemleri bir de mobil uygulamalar ile pekiştirirseniz çok daha hızlı bir öğrenme sürecine ulaşmış olacaksınız.

İngilizce öğrenme programı ve uygulamaları

İngilizce öğrenme programları ve uygulamaları ile hedefinize çok daha hızlı ulaşın. Yukarda saydığımız maddelere ek olarak, uygulamalar kendi içinde pek çok kavrama sahip olduğu için size büyük kolaylıklar sağlayacaktır. İngilizce öğrenme programları kullanma aşamasına geçtiyseniz, aşağıda sizin için en önemli ve en çok kullanılan uygulamaları listelemeye başlıyoruz. Hepsi denenmiş, başarı sağlanmış ve kendi içinde farklı metotlar ile eğitim veren uygulamalar olduğu için, başarılı ve istikrarlı bir ilerleme ile oldukça sağlıklı bir yol kat edebilirsiniz.

1. Skyeng - Akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak için

Yapımcı: Skyeng

Boyut: 200 MB

Puan: 4,6 yıldız

100.000 öğrenci, 12.000 öğretmen ve 115 farklı kurs ile Skyeng, Avrupa'nın en büyük çevrimiçi İngilizce konumunda. Öğrencilere özel öğretmenle kararlaştırılan esnek saatler ve dünyanın her yerinden eğitim alma imkanı, Skyeng'i kullanıcı dostu yapan özelliklerin başında geliyor.

Skyeng'de daha hızlı ilerlemek için anadili İngilizce olan öğretmen seçme imkanı da bulunuyor. Skyeng'in en güzel yanlarından biri ise herkesin platformun nasıl çalıştığını öğrenmesi, İngilizce seviyelerini test etmesi ve eğitim amacıyla tercih ettiği kursu tamamen ücretsiz bir şekilde deneyebilmesi. İngilizcenize seviye atlatarak kendinize yeni iş ve sosyal imkanlar sağlayabileceğiniz Skyeng'e hemen üye olmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

2. Duolingo - Eğlenceli Dil Öğrenin

Yapımcı: Duolingo

Boyut: 10 MB

Puan: 4,7 yıldız

Dil öğrenmenin en kolay yolu olarak kendini tanıtan Duolingo, hem hızlı, hem ücretsiz hem de eğlenceli bir yol sunuyor kullanıcılarına. 2013 tarihinde ‘Google Play En İyisi’ ödülünü alan uygulama, yabancı dil öğrenmek isteyen insanlar için de bir teşvik sistemine sahip.

Fiyat etiketine sahip olmayan ve ücretsiz bir şekilde çalışan bu uygulama, yanlış cevaplarınızı bir oyuna dönüştürüyor ve çok daha etkin bir şekilde çalışmanızı sağlıyor. Verdiğiniz geri cevaplara göre size bir puan belirleyen uygulama, her aşamada yeni görevler ve yeni heyecanlar ile çıkıyor karşınıza. En düşük seviyeden başlayan öğrenim süreci, farklı farklı testler ve aşamalar ile büyüyor.

3. Cambly - İngilizce Öğretmeni

Yapımcı: Cambly

Boyut: 41 MB

Puan: 4,1 Yıldız

Daha önce pek çok yerde duymuş olabileceğiniz gibi, Youtube üzerinde de sık sık reklamı yapılan bir uygulama olan Cambly, bizzat görüntülü görüşme ile pratik yapmanıza dayanan bir mobil uygulama olarak çalışıyor. Ana dili İngilizce (ya da öğrenmek istediğiniz dil) olan insanlar ile iletişime geçerek, seviyenize göre sohbet ederek kendinizi geliştiriyor ve sağlıklı bir ilerleme kat ediyorsunuz.

İngilizce öğrenmek, büyük çoğunlukla pratik ile gelişen bir süreç olduğu için Cambly bu noktada büyük artılar sağlıyor. 7/24 sistemde bulunan eğitmenler ile rahatlıkla seviyenize göre etkileşim kurabilirsiniz. İngilizce öğrenme programları arasında yer alan Camly, son dönemin en çok kullanılan uygulamalarından.

4. Memrise İle Dil Öğrenin

Yapımcı: Memrise

Boyut: 9,6 MB

Puan: 4,6 Yıldız

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Özellikle İngilizce, Almanca ve Fransızca konusunda yoğun olarak kullanılan bu uygulamanın mottosu, öğrenmeyi ne kadar severseniz o kadar hızlı öğreneceğiniz ile ilgili. Bu yüzden de size öğrenmeyi sevdirecek teknikler sunmaya çalışıyor.

Gerçek yaşamla birleştirilen bir öğrenme tekniği ile çok daha profesyonel ve eğlenceli hale getirilen bu eğitim, eminiz ki sizin için de bir enerji sunacak. Sistemin dil öğrenme deneyimi sizin hareketlerinize göre gelişiyor. Bu da heyecanı artırarak, maceralarınızın önünü açıyor.

5. Voscreen - İngilizce Öğrenme Programları

Yapımcı: Voscreen

Boyut: 3,9 mb

Puan: 4,6 Yıldız

İngilizce öğrenmek için daha çok videolu eğitim yolunu seçen uygulama, sizlere yeni nesil İngilizce geliştirme yöntemlerini sunuyor. Ücretsiz olan bu uygulama, belgesel ya da çizgi film izleterek size dilinizi geliştirmeyi amaçlıyor.

6. 6000 Kelime

Yapımcı: FunEasyLearn

Boyut: 51 mb

Puan: 5,6 Yıldız

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Bu uygulamanın amacı İngilizce kelime öğrenerek dil bilginizi geliştirmek üzerine kurulu. Fonetik geliştirmek ve okunuşlarla ilgili daha aktif bir bilgiye ulaşmak için faydalanabileceğiniz bu uygulama, sizin için gayet keyifli bir eğitim danışmanı olacak. İngilizce öğrenme programları arasında bu seçimi kolaylıkla kullanabilirsiniz.

7. Drops: 35 Yeni Dil Öğren

Yapımcı: Language Drops

Boyut: 28 mb

Puan: 4,6 yıldız

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Sıkıldığınız ezber sisteminden biraz daha farklı olarak, kelimeleri eğlenceli bir dille anlatan bu uygulama sizin için de gayet keyifli bir öğretmen olma hedefiyle çalışıyor. Adrenalin dolu bir oyun olarak pek çok kelimeyi karşımıza çıkaran uygulama, aktif bir öğrenimi ‘sıkıcı’ kelimesini zihninizden çıkararak yapmak istiyor.

8. Leo İle İngilizce

Yapımcı: Lingualeo LLC

Boyut: 63 mb

Puan: 4,9 Yıldız

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Daha çok 5 yaş ve altı olarak hedeflenmiş kullanıcılara yönelik bir İngilizce öğretme uygulaması olan Leo İle İngilizce aplikasyonu, pratik ve etkili bir eğitim almak isteyen bütün çocuklara yönelik üretilmiş. İçeriğinde reklam barındırmayan uygulama, dünyanın her yerinden 18 milyondan fazla insanın kullandığı güçlü bir yapıya sahip.

9. BeelinguApp: Sesli Kitaplarla Dil Öğrenin

Yapımcı: Beelinguapp Languages

Boyut: 9,9 mb

Puan: 4,6 yıldız

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Daha çok eş zamanlı dinleme yöntemi ile dilinizi geliştirmeye yönelik çalışan bu uygulama, aynı zamanda okuma yaparak pratik kazanmanızı sağlıyor. Bu sayede çok daha profesyonel ve güçlü bir çalışmaya ulaşmış oluyorsunuz. Aynı zamanda uygulama, aile için de oldukça uygun. Google Play üzerinde sırf bu konuda dahi platekete sahip.

10. LingoDeer: Bedava İngilizce Öğrenin

Yapımcı: LingoDeer - Learn Languages With Fun

Boyut: 35 mb

Puan: 4,8 yıldız

Profesyonel olarak ingilizce kitabı hazırlayanlar tarafından oluşturulan bu uygulama, tek başına başarılı bir öğrenme süreci vaat ediyor.

11. Puzzle Engilish

Yapımcı: Puzzle Engilsh Technologies LLC

Boyut: 43 mb

Puan: 4,3 yıldız

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​İngilizce eğitiminde sıfırdan bir Puzzle etkisi sunan uygulama, oyunlaştırma tekniği ile sizlere çok daha farklı bir deneyim yaşatmayı vaat ediyor. İngilizce öğrenme programları ve uygulamaları konusunda bu geniş liste size kolaylık sunacaktır.

Şimdiden keyifli eğitimler ve denemeler diliyoruz.