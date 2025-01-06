E-ticaret sektörünün en maliyetli noktalarından pazarlama ve reklam konusu da artık yapay zekâ ile çözülebiliyor.

Avataar, e-ticaret dünyasında devrim yaratacak yeni yapay zekâ aracı Velocity’yi tanıttı. Bu yenilikçi araç, ürün bağlantılarından yola çıkarak ürün hakkında hızlı ve uygun maliyetli tanıtım videoları oluşturmayı mümkün kılıyor.

Günümüzde girişimlerin en büyük problemlerinden biri pazarlama ve reklam noktasında başlıyor. Her ne kadar girişiminizin sunduğu hizmete veya ürüne sonuna kadar güveniyor olsanız da o hizmetin veya ürünün kalitesini yansıtan ve potansiyel müşterilere duyuran şey pazarlama şeklinize bakıyor. Avataar'ın bu yeni girişimi de bu süreci kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Velocity aracı nasıl çalışıyor?

Şirket, yapay zekâ destekli video oluşturma sayesinde markaların tüm ürün katalogları için etkili tanıtımlar hazırlayabileceğini belirtiyor. Velocity hâlihazırda HP, Victoria's Secret ve Lowe’s gibi büyük markalar tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Avataar'ın kurucusu Sravanth Aluru, "Modellerimiz ürünlerin alt kategorilerini ve özelliklerini sadece sayfayı inceleyerek anlıyor. Bu da tanıtım videolarımızı yalnızca görsel olarak değil, içerik olarak da daha etkili kılıyor." dedi.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan ticari testler sonrası tam anlamıyla hizmet vermeye başlayan Velocity, e-ticaret şirketleri için tanıtım maliyetlerini ciddi oranda düşürmeyi hedefliyor ve bizlere yapay zekânın kullanım alanlarının artmasının hayatımızda ne gibi etkileri olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.