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EA, Reklamları Oyunlara Daha İyi Dâhil Etmek İçin "EA Advertising"i Duyurdu

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EA, reklamları oyunların içerisine daha stratejik ve oyuncuyu rahatsız etmeyecek şekilde dâhil etmek için ayrı bir iş birimi kurduğunu açıkladı.

EA, Reklamları Oyunlara Daha İyi Dâhil Etmek İçin "EA Advertising"i Duyurdu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

EA sektörde çok konuşulacak yeni bir ticari hamleye imza attı. Şirket, markaları doğrudan video oyunlarının ve canlı etkinliklerin içerisine yerleştirmek amacıyla "EA Advertising" adını taşıyan yeni bir iş birimi kurduğunu resmen açıkladı.

EA, oyuncuların karşısına geleneksel, can sıkıcı banner reklamlar ya da ekranı kaplayan pop-up pencerelerle çıkmak istemiyor. Bunun yerine reklamların, oyuncuların hâlihazırda içinde vakit geçirdiği sanal dünyaların doğal birer ögesi gibi hissettirilmesi amaçlanıyor.

İçerikten Görseller

EA, Reklamları Oyunlara Daha İyi Dâhil Etmek İçin "EA Advertising"i Duyurdu
2

"Reklamlarla oynanışı bölmeyeceğiz"

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EA, bu yeni reklam yerleştirmelerinin oyun deneyimini baltalamayacağını, aksine "bölmek yerine zenginleştireceğini" iddia ediyor.

Şirketin bu yeni adımı, 2026 mali yılında konsol, PC ve mobil platformlarda aylık 120 milyondan fazla aktif oyuncuya ulaştığını raporladığı bir döneme denk geldi. Bu devasa oyuncu havuzu, EA yapımlarını reklamverenler için son derece cazip bir hedef hâline getiriyor. Şirket ayrıca, markaların oyun içi kampanyalar ve canlı deneyimler üzerinde daha doğrudan iş birliği yapmalarına olanak tanıyacak özel bir "EA SPORTS Partner Programı" başlattığını da duyurdu.

EA'in bu atılımı başarılı olur mu bilinmez fakat YouTube içeriklerinde sıklıkla karşılaştığımız bu yeni reklam stratejisi, görünüşe göre önümüzdeki süreçte pek çok yeri çepeçevre saracak gibi.

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