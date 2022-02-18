EA, Battlefield 2042'nin Neden Beğenilmediğini Tartışmış

Electronic Arts'ın Battlefield 2042 özelinde bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. İddialara göre Stüdyo Şefi Laura Miele'nin de katıldığı toplantıda, oyunun beğenilmemesinin 3 ana nedeni olduğu ifade edildi.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Electronic Arts (EA), bir süredir Battlefield 2042 isimli oyunla gündemde. Geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürülen oyun, açıkçası beklentileri karşılamadı. Satışların da beklendiği gibi olmaması, EA'yı büyük bir çıkmazın içine soktu. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan EA CEO'su Andrew Wilson, oyunun herkese hitap etmediğini kabul etti.

Şimdiyse Electronic Arts ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Xfire isimli bir internet sitesinin iddiasına göre video oyun şirketi, yalnızca Battlefield 2042 özelinde bir toplantı gerçekleştirdi. Yarım saat kadar süren bu toplantıda, oyunun neden beğenilmediği konusu üzerinde duruldu. Stüdyo Şefi Laura Miele'nin de toplantıda olduğu, konuyla ilgili açıklamalarında da oyunun kötü olduğunu kabul etmenin önemli olduğunu söylediği ifade ediliyor.

Yine COVID-19 bahanesi...

Andrew Wilson, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda oyunun beğenilmemesinin altında yatan sebeplerden bir tanesinin COVID-19 olduğunu söylemişti. Benzer bir yaklaşım, gerçekleştirilen toplantıda da sergilenmiş durumda. İddiaya göre Laura Miele, uzaktan çalışmanın ekibe yaramadığını ve testlerin yetersiz kaldığını söyledi. Birisinin EA'ya pandeminin herkes için olduğunu söylemesi gerekiyor... Öte yandan; Battlefield 2042'nin başarısız olmasındaki bir diğer neden de Halo Infinite isimli oyunun beklenmedik lansmanıymış.

İddialara göre Battlefield 2042'nin başarısız olmasına yol açan üçüncü neden de Frostbite oyun motoru. Oyun motoruna yapılan bir güncellemenin EA'nın 18 aylık çalışmasını "çöp" ettiğini söylediği belirtilen Miele, güncelleme nedeniyle oyunun neredeyse baştan yapılmak zorunda kalındığını ifade etmiş durumda. Peki bunlar bir oyunun kötü bir şekilde yayınlandığı gerçeğini değiştiriyor mu? Elbette hayır.