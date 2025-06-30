EA, uzun zaman sonra yeniden basketbol oyunu geliştirmeye başladığını duyurdu. Yeni basketbol oyunu kolej basketboluna odaklanacak.

Basketbol tutkunu oyunseverleri sevindirecek önemli bir gelişme yaşandı. EA, yıllardır beklenen kolej basketbol oyununu geri getireceğini yeni bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Günümüzde basketbol oyunu dendiğinde NBA 2K serisi artık rakipsiz hâle geldi. Üstelik son yıllarda oyuncuların ciddi eleştirilerine maruz kalan oyunun herhangi bir alternatifinin de bulunmaması oyuncuları daha da çıkmaza sokuyordu.

EA SPORTS resmî hesabından yapılan paylaşım:

Bugün ise EA sosyal medyada heyecan yaratan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda EA logosu taşıyan bir basketbol topu fotoğrafı yer alıyor. Bu da yeni bir kolej basketbol oyununun yolda olduğunun net bir göstergesi.

Gazeteci Matt Brown’a göre oyunun adı "EA Sports College Basketball" ismi olacak. NCAA ise oyunda yine bir lisans ortağı olarak yer alacak. Oyun şu an geliştirme aşamasında ve büyük ihtimalle 2028 yılına kadar çıkmayacak.

EA’nın en son kolej basketbol oyunu 2009’da çıkmıştı. O zamandan beri gerçek anlamda uzun bir süre geçti ve görünüşe göre EA, geçtiğimiz yıl çıkan ve büyük satış başarısı yakalayan College Football 25’in etkisiyle basketbola da geri dönmeye karar verdi.