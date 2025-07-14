EA FC 26'nın Ultimate Edition kapak yıldızı Zlatan Ibrahimovic oldu. EA ayrıca merakla beklenen oyunun duyuru fragmanının geleceği tarihi de açıkladı.

EA, popüler futbol oyunu serisinin yeni üyesi EA FC 26 hakkında ilk resmî paylaşımını yaptı. Paylaşımla birlikte EA FC 26 Ultimate Edition kapağında Zlatan Ibrahimovic'in olacağı açıklanmış oldu.

EA, sosyal medya hesaplarının profil fotoğraflarını EA FC 26 logosuyla güncelledikten sonra bugün de Ultimate Edition kapağını açıklamasıyla birlikte yeni oyun dönemini resmen başlatmış oldu.

EA FC 26 Ultimate Edition kapağı:

Aslında son haftalarda birçok bilgi sızmıştı. Kapağın yıldızının Zlatan Ibrahimovic olacağı da bu sızıntılar arasında yer alıyordu. Hatta oyunda Ultimate Team İkonu olarak da yer alacağını biliyoruz.

Kapağın tasarımı da oldukça dikkat çekici. Zlatan Ibrahimovic, bir yatakta uzanıyor ve arka planda kariyerinde forma giydiği PSG, İsveç ve Malmö kulüplerinin formaları ve logoları yer alıyor. Ayrıca kapaktaki bilgisayar ekranında yeni oyunun menüsünü de görebiliyoruz.

Ultimate Team İkonlarına geri dönecek olursak... Alex Morgan da sızıntılar arasında yer alan isimlerdendi ve menüde gördüğümüz üzere o da oyunda yer alacak. Bir diğer İkon ise Brezilyalı Ronaldo olacak. Onu da hem duvarda poster olarak hem de Zlatan Ibrahimovic'in elindeki derginin kapağında görebiliyoruz.

EA FC 26 duyuru fragmanı:

EA FC 26'nın resmî tanıtımı 16 Temmuz Çarşamba günü TSİ 19.00'da EA'in YouTube kanalında yayınlanacak. Fragman ise tam 2 dakika 25 saniye sürecek.