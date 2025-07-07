Oyun dünyasında sunucu kapanışları, oyuncular için her zaman dikkatle takip edilen gelişmeler arasında yer alıyor. Özellikle çevrim içi modlara odaklanan yapımlar için bu durum, oyun deneyiminin önemli bir kısmının sona ermesi anlamına geliyor. EA’den gelen yeni açıklama da bu sürece dair önemli detaylar içeriyor. EA, FIFA 23, Madden NFL 22, Anthem ve bazı mobil oyunların çevrim içi desteğini 2025 ve 2026 yıllarında sonlandıracağını duyurdu.

FIFA 23 ve Madden NFL 22 dâhil olmak üzere birçok EA oyunu, 2025 yılı bitmeden çevrim içi desteğini kaybedecek. Tamamen çevrim içi oynanışa dayalı Anthem ise 2026 başında erişime kapatılacak.

Electronic Arts, yıl sonuna kadar bazı oyunlarının çevrim içi hizmetlerini sonlandıracağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, Madden NFL 22’nin sunucuları 20 Ekim 2025’te, FIFA 23’ün sunucuları ise 12 Aralık 2025’te kapatılacak.

EA, desteğini keseceği oyunları tek tek duyurdu

Belirlenen tarihler geldiğinde ise oyunların çevrim içi modları devre dışı kalacak. Yani Ultimate Team gibi çevrim içi içeriklere ya da bağlantı gerektiren başarılara erişim mümkün olmayacak. Öte yandan, her iki oyunun da çevrim dışı modları sorunsuz şekilde oynanmaya devam edecek.

FIFA 23: Sunucular kapanma tarihi 12 Aralık 2025

Sunucular kapanma tarihi 12 Aralık 2025 Madden NFL 22: Sunucular kapanma tarihi 20 Ekim 2025

Sunucular kapanma tarihi 20 Ekim 2025 UFC 3: Kapanış tarihi belirtilmedi, ancak çevrim içi desteği sona erecek.

Kapanış tarihi belirtilmedi, ancak çevrim içi desteği sona erecek. NCAA 14: Kapanış tarihi belirtilmedi.

Kapanış tarihi belirtilmedi. Bazı mobil oyunlar: İsimleri belirtilmedi ancak bu oyunların da çevrim içi hizmetleri sonlandırılacak.

Anthem:

Sunucular tamamen kapanma tarihi: 12 Ocak 2026

EA Play ve Xbox Game Pass Ultimate’tan kaldırılma tarihi: 15 Ağustos 2025

Oyun içi para sistemi: Şimdiden devre dışı bırakıldı

Mevcut bakiyelerin son kullanım tarihi: Ocak 2026’ya kadar

FIFA 23’ün, EA’nin FIFA ismini kullandığı son oyun olması nedeniyle bu karar dikkat çekiyor. Öte yandan, Anthem’in sunucuları da 12 Ocak 2026’da tamamen devre dışı bırakılacak. Anthem’e bu tarihten sonra erişim mümkün olmayacak. Oyunun EA Play ve Xbox Game Pass Ultimate’tan kaldırılma tarihi ise 15 Ağustos 2025 olarak açıklandı.

EA, yalnızca FIFA ve Madden serileriyle sınırlı kalmıyor. UFC 3, NCAA 14 ve bazı mobil oyunlar da çevrim içi desteğini kaybedecek yapımlar arasında. Anthem cephesinde ise oyun içi para sistemi çoktan kapatıldı. Oyuncuların ellerindeki bakiyeleri Ocak 2026’ya kadar harcamaları gerekiyor.