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EA Sports FC, Üst Üste 5. Kez Dünya Kupası Şampiyonunu Doğru Bildi!

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EA Sports FC oyunu, üst üste 5. kez Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını doğru tahmin etti.

EA Sports FC, Üst Üste 5. Kez Dünya Kupası Şampiyonunu Doğru Bildi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri olan Dünya Kupası 2026, geçtiğimiz pazar günü resmen sona erdi. Turnuvanın finalinde Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, 2010’dan sonra bir kez daha kupaya uzanmayı başardı.

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Tabii ki turnuva öncesinde ve boyunca herkes kazananı tahmin etmeye çalışıyordu. En popüler futbol oyunu olan EA Sports FC de bunlardan biriydi. Her Dünya Kupası’nda olduğu gibi bunda da EA Sports FC tarafından kazanana ilişkin bir tahmin yapıldı. Bir kez daha bu tahmin doğru çıktı.

İçerikten Görseller

EA Sports FC, Üst Üste 5. Kez Dünya Kupası Şampiyonunu Doğru Bildi!
fc

EA Sports FC, üst üste 5. kez kazananı bildi

fc

Turnuva öncesinde gerçekleştirilen tahmin çalışmaları, yine başarılı oldu. EA Sports FC, İspanya’nın bu zaferiyle birlikte üst üste beşinci Dünya Kupası turnuvasında da şampiyonu doğru tahmin etme başarısını gösterdi. Video oyun dünyasında eşine az rastlanan bu seri, serinin yapay zeka ve simülasyon motorunun ne kadar güçlü bir veri altyapısına sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

EA Sports FC, bu tahmine ulaşmak için EA Sports FC 26 içerisinde yer alan "The World’s Game Tournament Mode" modunu kullandı. Bu mod üzerinden 100’den fazla simülasyon gerçekleştirildi ve ortaya çıkan istatistiki verilerin sonucunda İspanya turnuvanın bir numaralı favorisi ve galibi olarak belirlendi.

Oyun, daha önce 2010 yılında İspanya, 2014’te Almanya, 2018’de Fransa ve 2022’de Arjantin olmak üzere kazananların hepsini doğru tahmin etmeyi başarmıştı. 2026’da da İspanya tahmini yaptı.

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