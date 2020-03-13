Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Nedir, Nasıl Kullanılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen EBA hakkında merak edilen sorulara bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan ve bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Eğitim Bilişim Ağı (EBA); öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin onlarca eğitim içeriğine ulaşmasını sağlayan bir çevrimiçi sosyal eğitim platformu olarak biliniyor. Bu platform aracılığıyla kullanıcılar; evde, okulda veya ihtiyaç duyulan herhangi bir yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak içeriklere ulaşabiliyor.

Corona virüsü nedeniyle ilk ve orta okulların tatil edilmesinin ardından uzaktan eğitim platformu olarak da kullanılabilecek olan EBA’da dersler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarına göre 23 Mart tarihinden itibaren sunulacak. İlkokul birinci sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıfların derslerinin EBA’da olduğunu da belirten Bakan Selçuk; öğrenci, öğretmen ve velilerin platforma e-Devlet şifresiyle veya diğer seçeneklerle giriş yapabileceğini belirtiyor.

Öğretmenler EBA’ya nasıl giriş yapabilir?

Öğrenci, öğretmen ve veli olmak üzere üç farklı oturum açma seçeneği bulunan EBA’da öğretmenler, MEBBİS ya da e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yapabilirler. Bunun için buraya tıklayıp gittiğiniz sayfanın sağ üst bölgesinde yer alan 'Öğretmen' seçeneğine tıklamalı ve ardından açılan sayfada yer alan giriş seçeneklerinden birini seçmeniz gerekiyor.

Öğretmenler, öğrenciler için nasıl giriş şifresi oluşturur?

Bir öğretmenin öğrenciler için EBA şifresi oluşturması mümkün. Bu noktada ilk etapta öğrenciler için tek kullanımlık şifre ve ardından bu tek kullanımlık şifreyi kullanarak öğrencinin kendi EBA şifresini belirlemesi gerekmekte. Bunu yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

EBA'ya giriş yaptıktan sonra profil resminizin altında yer alan menüden 'Öğrenci Şifresi Oluştur' seçeneğine tıklayınız.

Tek kullanımlık şifre vereceğiniz öğrencinizin TC Kimlik Numarasını giriniz.

Öğrencinin ya da velisinin e-posta adresini giriniz.

Öğrencinin ya da velisinin cep telefonu numarasını giriniz.

'Şifre Oluştur' butonuna tıklayınız.

Sistemin belirlediği tek kullanımlık şifreyi öğrencinize veriniz.

Öğrencinizden bu tek kullanımlık şifreyi kullanarak ve 'Öğrenci Olarak EBA Şifremi Nasıl Oluştururum?' bölümünden yardım alarak kendi EBA şifresini oluşturmasını isteyiniz.

EBA’da öğrenciler, MEB ile uyumlu müfredat derslerini takip edebileceği gibi sistemde yer alan performans testlerinden de yararlanabiliyorlar. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı, üniversite sınavı AYT ve LGS’ye girecek öğrenciler için binlerce örnek sorudan oluşan soru bankasının da sisteme yüklendiğini belirtiyor. Burada öğrenciler, istediği kadar test çözebilme imkânına ve zorlandıkları noktalarda videolu çözümlere bakma şansına sahip olabilecek.