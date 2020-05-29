Dünyanın en büyük elektrikli uçağı olan eCaravan, ilk uçuşunu dün gerçekleştirdi. 9 yolcu taşıma kapasitesine sahip elektrikli uçağın başarıyla gerçekleştirilen ilk uçuşu, uçak motoru teknolojisinin uzun vadede değişebileceğini gösterdi.

İklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda bütün dünyadaki yaşamı tehdit edecek olması, fosil yakıtlarla çalışan motorların çevresel maliyetlerine daha fazla dikkat çekiyor. Fosil yakıt temelli motorlara sahip olan günümüz uçaklarının ortaya çıkardıkları çevresel kirlilik göz önünde bulundurulduğunda elektrikli uçakların geliştirilmesi gün be gün daha da önemli hale geliyor.

Elektrikli motorlar üzerine çalışma yapan MagniX adlı şirket de bu nedenle dünyanın en büyük elektrikli uçağı olan eCaravan’ı geliştirdi. MagniX, dokuz yolcu kapasitesine sahip eCaravan’ın geliştirilmesine havacılık şirketi AeroTEC ile iş birliği yaptı. eCaravan, Cessna Caravan 208B isimli uçağın MagniX’in geliştirdiği 750 beygir gücündeki Magni500 elektrik motoruyla uyarlanmış hali.

Vancouver'dan havalanan eCaravan başarılı bir uçuş gerçekleştirdi

Dünyanın en büyük elektrikli uçağı olan eCaravan’ın ilk uçuşu, dün Kanada’nın Vancouver şehrinde gerçekleştirildi. Türkiye saatiyle 18:00’de havalanan eCaravan, 15 dakikalık başarılı bir uçuşun ardından yere indi.

Tarihi uçuşun ardından açıklama yapan magniX’in CEO’su Roei Ganzarski, eCaravan’ın başarılı uçuşunun çevre dostu, düşük maliyetli, elektrikli hava yolculuğunun çok yakın gelecekte mümkün olabileceğini kanıtladığını söyledi. Ganzarski, ulaşım sektörünün özellikle de havacılık sektörünün büyük bir değişim için hazır olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

MagniX ve AeroTEC’in beraber geliştirdiği dünyanın en büyük elektrikli uçağı olan eCaravan’ın başarılı uçuşu elektrikli uçakları önümüzdeki yıllarda görmeye bağlayabileceğimizi gösteriyor. Elektrikli uçakların her geçen gün daha fazla yolcu taşıyacak kapasiteye ulaşması, havacılık endüstrisinin bu uçakları kullanmaası için teşvik edici olacaktır.

Dünyanın en büyük elektrikli uçağı olmakla beraber eCaravan, geliştirilen tek elektrikli uçak değil. İngiltere merkezli Cranfield Aerospace Solutions (CAeS) geçtiğimiz kasım ayında farklı elektrikli uçaklar üzerinde çalıştığını, üzerinde çalışmaya devam eden elektrikli uçaklarla en erken 2023 yılında ticari uçuşlara başlayabileceklerini açıklamıştı.