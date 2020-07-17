eFootball PES 2021'den İlk Tanıtım Geldi (Video)

Konami, bu yıl bir güncelleme olarak sunacağı eFootball PES 2021 için bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan video, futbol tarihinin en ikonik anlarını gösteriyor ve bu güncellemenin ne zaman sunulacağını gözler önüne seriyor. Buna göre eFootball PES 2021, 15 Eylül'de yayınlanacak.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, video oyun sektörünün köklü isimlerinden Konami'nin yaptığı bir açıklamadan bahsetmiştik. Bu açıklama kapsamında şirket, belki de en popüler oyunu olan PES serisi ile ilgili radikal kararlar aldığını duyurmuştu. Konami şimdi, eFootball PES 2021 ile ilgili önemli detayların yer aldığı bir tanıtım videosu yayınladı.

Konami tarafından yapılan açıklamalara göre futbolseverler, bu yıl yeni bir PES oyunu ile tanışmayacaklar. Şirket bunun yerine, eFootball PES 2020'ye bir güncelleme gönderecek ve bu güncelleme ile oyun, eFootball PES 2021 haline gelecek. Konami'nin böyle bir şey yapmasının nedeni ise şirketin, 2021 sonlarına doğru duyurulacak olan yepyeni bir PES oyunu üzerinde çalışıyor olması.

eFootball PES 2021, eFootball PES 2020 tabanına sahip olup, ufak tefek yeniliklerle karşımıza çıkacak. Bu durum kendini, yayınlanan tanıtım videosunda da gösteriyor. Ancak geliştirici ekip, eFootball PES 2020'yi de olduğu gibi bırakmayı düşünmüyor. Fragmanda gördüğümüz detaylara göre futbol tarihinin en ikonik anları, eFootball PES 2021'de yeniden yaratılarak karşımıza çıkacak. Bu anlar arasına Messi'nin 2007'deki jinking koşusu ve Beckham'ın 1996 yılındaki efsane golü bulunuyor.

Koronavirüs pandemisi, olağan yaşamı tümüyle etkiledi. Haliyle futbol da koronavirüsten nasibini aldı. Maçların iptal olması ve liglerin yarıda kalması, bu yıl futbola olan ilgiyi düşürdü. Görünüşe göre Konami de bu durumu görmezden gelmedi ve 2020 yılındaki futbol boşluğunu kendi için iyi bir fırsata çevirdi. Çünkü 2021 sonunda, bugüne kadar görmediğimiz özelliklere sahip eFootball PES 2022 ile tanışma imkanı yakalayacağız.

İşte eFootball PES 2021 için hazırlanan tanıtım videosu

eFootball PES 2021'in tanıtım videosuna göre Konami, söz konusu güncellemeyi 15 Eylül tarihinde yayınlayacak. Bu tarihte eFootball PES 2020 sahipleri, oyunlarının eFootball PES 2021 haline dönüştüğünü görecekler. 2021'in ikinci yarısına geldiğimizde de ilerleyen dönemlerde netleşecek bir tarihte, tamamen yeni özelliklere sahip olan yepyeni bir eFootball PES 2021 ile tanışma imkanı yakalayacağız.

eFootball PES 2022'deki en önemli yenilik, bu oyundaki oyun motoru olacak. Konami tarafından yapılan açıklamalarda, eFootball PES 2022'de FOX isimli motorun kullanılmayacağını, Epic Games'in Unreal Engine motoruna geçiş yapılacağını açıkladılar. Konami'ye göre bu durum, daha gerçekçi animasyonların, daha kaliteli modellerin ve bambaşka bir oyun fiziğinin kapılarını aralayacak. Oyunun neler sunacağı ise önümüzdeki süreçte belli olacak.