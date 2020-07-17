Microsoft Project xCloud, Eylülde Erişime Açılıyor

Project xCloud ile ilgili açıklamalarda bulunan Microsoft, eylül ayı itibarıyla seçili ülkelerde bulut oyun servisinin erişime açılacağını duyurdu. Ayrıca Project xCloud kullanıcıları, Xbox Game Pass'teki 100'ün üzerinde oyunu oynayabilecekler.

Xbox Blog’da yeni bir makale yayınlayan Microsoft, Google’ın Stadia ve NVIDIA’nın GeForce NOW adlı bulut tabanlı oyun servislerine rakip servisi Project xCloud’un eylül ayı itibarıyla desteklenen tüm ülkelerde oyuncuların erişimine açılacağını duyurdu.

Xbox Game Pass, Xbox Live ve Project xCloud’u ‘Xbox Game Pass Ultimate’ adı altında tek bir abonelik sisteminde birleştireceğini açıklayan Microsoft, böylece oyunseverlerin Xbox Game Pass’teki 100’den fazla oyuna bulut oyun servisi üzerinden erişim sağlayabileceğini belirtti.

Project xCloud kullanıcıları, Xbox Game Pass oyunlarına 'ücretsiz' erişim sağlayacak

Microsoft’un açıklamasına göre Xbox Game Pass Ultimate aboneleri, yalnızca Xbox Game Pass oyunlarına bulut üzerinden erişmekle kalmayacak, aynı zamanda bu oyunları tabletleri ve telefonları üzerinden 100 milyon Xbox Live oyuncusuyla birlikte oynayabilecekler.

Konuyla ilgili olarak Verge’e açıklamalarda bulunan Microsoft, Project xCloud’un servisin nihai adı olmayacağını belirtti. Xbox Game Pass Ultimate abonelik ücreti aylık 15 dolar olacak ancak Microsoft’un ilerleyen dönemde farklı abonelik paketleri sunması da bekleniyor.

Project xCloud'ın hangi ülkelerde erişime açılacağı bilinmiyor

Microsoft’un lansman ile birlikte Project xCloud’u hangi ülkelerde, hangi cihazlar için erişime açacağı henüz bilinmiyor. Ancak en azından halihazırda devam etmekte olan erken erişim sürecine katılan tüm ülkelerin lansmanda açıklanacak ülkeler arasında olması bekleniyor.

Microsoft, Project xCloud için gerçekleştirdiği açıklamada bulut oyun servisini Netflix benzeri çevrimiçi yayın servislerine benzetti ve herhangi bir cihaz üzerinden herhangi bir konumda başladığınız oyuna farklı bir cihaz ve konumda devam edebileceğinizi söyledi.

Bazı ciddi sızıntılara göre PlayStation 5’in Türkiye fiyatı 7.999 TL olacak ve iyi bir oyuncu bilgisayarı satın almak da ondan çok daha ucuza mâl olmuyor. Bu nedenle bulut oyun servislerinin PS5 ya da oyuncu PC’si alamayan oyunseverler için iyi bir alternatif olacağını söyleyebiliriz.

Bununla birlikte aylık 15 dolarlık (yaklaşık 100 TL) abonelik ücreti, mevcut şartlarda servislerin erişilebilirlik seviyesini düşürebilir. Microsoft’un Xbox Game Pass erişimi olmayan daha uygun fiyatlı paketler sunması, daha fazla oyunseverin servise abone olmasını sağlayabilir.