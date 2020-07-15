Önümüzdeki Yıl, PES Serisi İçin Bir Devrin Başlangıcı Olacak

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Konami, en popüler oyunlarından olan PES serisi için yeni bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamalarda 2022 yılı için PlayStation 5 ve Xbox Series X'e özel bir oyun üzerinde çalıştığını söyleyen şirket, yeni bir oyun motoru geliştirdiğini açıkladı.

Video oyunları denince akla gelen ilk oyun türlerinden bir tanesi spor kategorisi. Geliştiriciler, hemen her spor dalı ile ilgili oyunlar geliştirmiş olsalar da bunlar arasında en popüler olmayı başaran oyunlar, hiç şüphesiz futbol oyunları oldu. Dünyanın en popüler futbol oyunlarından bir tanesi de Konami imzalı PES serisi ve şimdi Konami, çok sevilen bu oyunuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte futbol tutkunları, büyük heyecan içerisine giriyorlar. Çünkü Konami, yaz mevsiminin sonlarına doğru yeni PES oyununu duyuruyor ve birkaç ay içerisinde de bu oyunla tanışma imkanı yakalıyoruz. Şimdi yapılan açıklamalarsa Konami'nin bu yıl, yeni bir PES oyunu duyurmayacağını gösteriyor. Ancak Konami, 2021 yılında karşımıza bugüne kadar görmediğimiz bir PES oyunu ile çıkacak.

Konami, PlayStation 5 ve Xbox Series X için yepyeni bir PES geliştiriyor

Konami tarafından yapılan açıklamalara göre futbol tutkunları, bu yıl yeni bir PES oyunu ile tanışmayacaklar. Şirket bunun yerine eFootball PES 2020'ye güncellemeler getirecek ve 2021 yılında da oyunseverleri tatmin etmeye devam edecek. Konami, bunun nedeninin ise 2022 yılı için üzerinde çalıştıkları PES oyunu olduğunu ifade ediyor. Yani Konami, var gücüyle PES 2022'yi geliştirmek için çalışacak.

Yapılan açıklamalara göre şirket, PlayStation 5 ve Xbox Series X için yepyeni bir PES oyunu geliştiriyor. Şirket bu bağlamda yeni bir oyun motoru oluşturmuş ve bu oyun motoru, PES oyunlarında kullanılan FOX isimli motorun yerine geçecekmiş. Yetkililere göre 2022 yılı için hazırlanan PES oyunu, iyileştirmeleriyle oyuncuları kendine hayran bırakacakmış. Konami, oyuncu ve animasyonların çok daha gerçekçi olacağını ve oyunun gelişmiş bir fizik sistemine sahip olacağını söylüyor.

Yapılan açıklamalara göre önümüzdeki yıl tanışma imkanı yakalayacağımız PES oyunundaki tek değişiklik, FOX motorunun değiştirilmesi olmayacak. Konami, oyunseverlerin myClub ve Master League için de fazlasıyla hevesli olduklarını ve bu hevesi karşılayacak çalışmalar sürdürdüklerini ifade ediyor. Tahmin edebileceğiniz üzere myClub ve Master League'e nelerin geleceği ile ilgili en ufak bir bilgi paylaşımında bulunulmadı.

Konami'nin PES'i nasıl bir yapı içerisine sokacağı şu an için anlaşılabilmiş değil. Zaten oyunla ilgili büyük detaylar, Konami'nin elinde de yok gibi görünüyor. Çünkü Konami, PES 2022 için test çalışmalarına 2021 yılının ortalarında başlayacaklarını ifade ediyor. Yani yaklaşık bir yıl sonra, yeni motoruyla dikkat çekecek PES 2022'yi önemli detayları ile konuşmaya başlayacağız.