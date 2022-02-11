'Kült' olarak gösterilen bilim kurgu filmi serisi Blade Runner'ın Amazon tarafından dizisinin çekileceği duyuruldu. Yapımın ikinci filmden 50 yıl sonrasını anlatacağı ifade edilirken ünlü yönetmen Ridley Scott'un dizinin yapımcılığını üstleneceği aktarıldı.

İlk olarak 1982 yılında vizyona giren ve efsanevi sinemacı Ridley Scott tarafından yönetilen Blade Runner filmi, tarihin en popüler ve en önemli bilim kurgu yapımlarından biri. Bu ünlü filmin; 2017’de de Arrival, Dune, Sicario gibi filmlerin arkasındaki isim Denis Villeneuve tarafından yönetilen ve Blade Runner 2049 ismi verilen bir devam filmi de çıkmıştı. İlk film iki kez Oscar’a aday gösterilmiş, ikinci film de iki Oscar ödülü kazanmayı başarmıştı.

‘Android’ler Elektrikli Koyun Düşler mi?’ romanından uyarlanan ve distopik bir türde olan bu seri, hem ilk hem de ikinci filmiyle tahmin edebileceğiniz gibi büyük beğeniyle karşılandı ve zamanla ‘kült’ olarak görülmeye başlandı. Şimdi de ABD merkezli ünlü dergi Variety, serinin hayranlarını sevindiren bir haber paylaştı. Gelen açıklamalarda popüler bilim kurgu serisinin dizisinin çekileceği ifade edildi. Yapımın arkasında ise Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ni de çeken Amazon Stuidos’un olacağı aktarıldı.

‘Blade Runner 2099’

Gelen haberlere göre ünlü senarist Silka Luisa, dizinin hem senaristliğini hem de yapımcılığını üstlenecek. Ayrıca ilk filmin arkasındaki isim Ridley Scott’ın da dizinin yapımcıları arasında yer alacağı aktarıldı. Heyecan yaratan dizinin isminin ‘Blade Runner 2099’ olacağı ve ikinci film olan Blade Runner 2049’un devamı niteliğini taşıyarak olayların 50 yıl sonrasını anlatacağı da gelen haberler arasında yer aldı. Dizinin konusu ve karakterleri ile ilgili bir detay ise paylaşılmadı.

Ridley Scott, geçtiğimiz kasım ayında BBC’ye verdiği bir demeçte bu tarz bir açıklamada bulunmuş ve Blade Runner dizisinin pilot bölümünün yazıldığını ifade etmişti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde de ünlü çizgi film kanalı Adult Swim’de ikinci filmden 17 yıl önce geçen Blade Runner: Black Lotus isimli bir animasyon yayımlanmıştı.

Son olarak serinin konusundan bahsedelim. Harrison Ford’un başrolünde yer aldığı ilk filmde, 2019 yılı Los Angeles’ında insanlar ve replicant ismi verilen gelişmiş android’ler arasındaki olaylar ve isyan düzenleyen replicantları öldürmek için görevlendirilen Rick Deckard isimli bir polisin başından geçenler anlatılıyor. Ryan Gosling’in yer aldığı 2049 yılında geçen ikinci filmde ise, polis olarak görev yapan bir replicant’ın android’ler hakkında önemli bir keşif yapması; bu keşfin de onu otuz yıldır kayıp olan Rick Deckard’a yönlendirmesi anlatılıyor.