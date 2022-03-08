Kurucumuz İbrahim Akman'ın 225 bin TL ile ilk ve en büyük yatırımcılarından bir tanesi olduğu egirişim, yatırım toplama turunun ilk gününde yüzde 100'lük hedefini tamamladı. 2 milyon 250 bin TL'lik hedefle yola çıkan egirişim, an itibarıyla 3 milyon 80 bin TL'nin üzerinde yatırım almış durumda.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Kurucumuz İbrahim Akman'ın egirişim isimli platforma 225 bin TL yatırım yaparak ilk destekçilerinden bir tanesi olduğunu aktarmıştık. O içeriğimizde, yatırım turunun henüz ilk saatlerinde toplanan paranın 624 bin 370 TL seviyelerinde olduğundan bahsetmiştik. egirişim şimdi, çok dikkat çekici bir gelişme ile yeniden karşımızda.

Türkiye'deki popüler kitlesel fonlama platformu fonbulucu üzerinden başlatılan kampanya, egirişim'in bile beklentilerini aşmış durumda. Zira Hilmi Öğütcü’nün liderliğinde kurulan şirketin yatırım hedefi, 2 milyon 250 bin TL idi. An itibarıyla bu hedefin de üzerine çıkılmış olduğunu görüyoruz. egirişim, hedefinin yüzde 137'sine ulaşarak 3 milyon 81 bin TL'nin üzerinde yatırım toplamayı başardı.

egirişim'e yatırım yapan bazı isimler

1200'den fazla yatırımcının katıldığı turda ön plana çıkan isimler arasında Kurucumuz İbrahim Akman'ın yanı sıra Zeynep Ensert, Sertaç Taşdelen, İlker Diker, Ömer Erkmen, Soner Canko, Ömer Süner ve Cihan Demir gibi isimlerin yer aldığı açıklandı. egirişim Kurucusu Hilmi Öğütcü, konuyla ilgili açıklamalarında "Şirketimizin paylarını halka açarak egirişim’e kitlelerin ortak olmasını istedim. Ülkemizde girişimcilik çok hızla gelişiyor. Biz de bu gelişmenin içerisinde önemli bir görev üstlenerek girişimlerin görünürlüklerinin artırılması için gayret ediyoruz. Fonlama sonunda alacağımız yatırım ile dijital altyapımızı geliştirip, 1200’den fazla yatırımcımızın da gücüyle bir yandan ülkemizdeki etkinliğimizi artırıp bir yandan da global bir girişim medya platformu haline gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

7 Mart itibarıyla başlayan yatırım turu, 29 Mart 2022'ye kadar devam edecek. Bu kadar kısa bir sürede hedeflediği rakamın üzerine çıkan egirişim, yatırım turunun son gününe kadar en azından birkaç kat daha büyüyecek gibi görünüyor. Eğer egirişim'in yatırım turuyla ilgili detaylı bilgi almak ve şirketin yatırımcılarından bir tanesi olmak için, buradaki bağlantıyı kullanarak fonbulucu üzerinden başlatılan sürece dahil olabilirsiniz.