Bir Genç, Eğitimi İçin Pokemon Kartlarını Sattı

ABD'de tıp okulu okuyan bir genç, eğitim ücretini ödeyebilmek için sahip olduğu Pokemon kartlarını satmaya karar verdi. Genç, sattığı 40 kartla toplamda 60 bin dolarlık gelir elde etti.

Günümüzde yalnızca koleksiyoncuların ilgi alanından çıkmayı başaran Pokemon kartları, binlerce dolarlık değere sahip olabiliyor. Satın alınan kart destelerinin arasından şans eseri çıkan değerli bazı kartlar sahibi için fazlasıyla kârlı olabiliyor. Bugünse Pokemon kartları sayesinde eğitimine devam edebilecek bir kişi gündeme geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde yaşayan Caleb King, okuduğu tıp okuluna devam edebilmek için sahip olduğu Pokemon kartlarını sattı. King, ABD'de koronavirüs salgınının başladığı günden itibaren kart satarak bugün toplamda 60 bin doların üstünde gelir elde etmeyi başardı.

40 kartla 60 bin dolar elde etti:

Caleb King, küçük yaşlardan beri üstünde tatlı canavarların yer aldığı kartları toplamak ve biriktirmek konusunda bir meraka sahipti. Yaklaşık 4 yıl önce Pokemon kartları toplamaya başlayan Caleb, bu süreç boyunca internetteki Pokemon kartlarının nasıl bir değere sahip olduğunu da yakından izledi.

Koronavirüs ABD'de etkisini göstermeye başladığı dönemde Pokemon kartlarının değeri de bir anda fırlama yaşamıştı. Kartları daha önce yatırım amaçlı aldığını belirten Caleb, toplamda 40 kart sattı ve 60 bin dolar elde etti. Caleb'in elinde bulunan kartlar arasında 1999 yılında basılan en nadir kartlar da bulunuyordu.

Caleb King, verdiği röportajda sattığı en değerli kartın kendisine 20 bin dolar getiren bir Pikachu kartı olduğunu söyledi. Bu karta basılan Pikachu'nun yanakları da kırmızıydı ve bu ufak detay bile kartın değerini artırıyordu. Caleb'in açıklamasına göre bu Pikachu kartı iki farklı versiyona sahipti: Birinde Pikachu'nun yanakları kırmızı, diğerinin sarıydı.

Caleb King, sattığı 60 bin dolar değerindeki 40 karta rağmen elinde hâlâ Pokemon kartı bulundurmaya devam ediyor. Pokemon kartlarıyla eğitiminin devamını garantileyen genç, şu anda elinde değeri 55 bin dolara yakın olan 45-50 adet kartın daha olduğunu açıkladı.