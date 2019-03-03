Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3 100 Milyon Dolar Gişe Elde Etti

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya, ABD'de vizyona girişinin ikinci haftasında da senenin en çok izlenen filmi olmayı başardı. Türkiye'de 25 Ocak'ta vizyona giren film, burada da oldukça iyi gelir elde etmişti.

İlk filmi 2010 yılında seyircilerle buluşmuş olan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, oldukça sevilen bir seri haline gelmişti. Geçtiğimiz ocak ayında vizyona giren serinin üçüncü filmi, ilk hafta elde ettiği 55 milyon dolarlık geliriyle senenin şu ana kadarki en büyük açılışını gerçekleştirdi. Yine beğenilen bir film olan Glass'ı da geçen Gizli Dünya, 8 Mart'ta Captain Marvel çıkana kadar liderliğini koruyacak gibi görünüyor.

Türkiye'de 690 bin kişi tarafından izlenerek 9,7 milyon liralık gelir elde eden film, şu ana kadar dünya çapında toplam 98 milyon dolar hasılat elde etti. Bu da onu 2019'un 100 milyon dolarlık gişe eşiğini geçecek olan üçüncü film olmasına aday hale getiriyor.

Dean DeBlois'in yazıp yönetmenliği de üstlendiği Ejderhanı Nasıl Eğitirsin serisinin son halkası olan Gizli Dünya, Berk'ün yeni lideri olan Hıçkıdık ve onun ejderha dostu Dişsiz'in yeni bir tehlikeye karşı olan mücadelesini konu alıyor. Dişsiz'in türünden olan Işığın Öfkesi'nin ortaya çıkışı yanlış zamana denk gelince Hıçkıdık ve Dişsiz, gizli bir dünyaya yolculuğa çıkıyor.