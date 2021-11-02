Ekim Ayında Otomobil Satışları Neredeyse Yarı Yarıya Düştü

ODD, ekim ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan veriler, Ekim 2021'in yıllık bazda çok ciddi bir daralmaya ev sahipliği yaptığını gözler önüne seriyor. Zira otomotiv satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40'tan fazla düşmüş durumda.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ekim ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan veriler, otomotiv sektöründe çok ciddi bir daralma yaşandığını gözler önüne seriyor. Öyle ki ekim ayında gerçekleşen toplam otomotiv satışı 56 bin 746 adet olarak kayıtlara geçti. Bunların 40 bin 512'si otomobil olarak karşımıza çıkarken, hafif ticari araç satışları ise 16 bin 234'tü. Bu rakamlar, Ekim 2020 ile kıyaslandığında yüzde 40,1'lik düşüş anlamına geliyor.

Açıklanan veriler olumsuz gibi görünse de Ocak-Ekim aralığına baktığımızda, bu yılın biraz daha hareketli geçtiğini görüyoruz. Zira Ocak-Ekim 2021 aralığındaki toplam satış sayısı, 614 bin 891 adetti. Bu oran, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 4,5 oranında yüksek. Otomobil satışlarındaki yükseliş geçen yılın aynı aralığına göre yüzde 2,2 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 13,2 arttı.

Rakamlar, son 10 yılın kötü ekim ayının yaşandığını ortaya koyuyor

ODD'nin açıkladığı verilere göre Ekim 2021, son 10 yılın en kötü ekim ayı olarak tarihe geçti. Zira geçtiğimiz aya ilişkin satış rakamları, yüzde 13,8'lik daralmayı ortaya koydu. Bu veriyi yalnızca otomobillere indirgediğimizde, bu kez de yüzde 19,6'lık daralma yaşandığını görüyoruz. Ancak hafif ticari araç pazarı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Zira Ekim 2021'de gerçekleşen hafif ticari araç satışlar, son 10 yılın ekim ayı ortalamasından yüzde 5,2 yüksekti.

Ocak-Ekim ayına ilişkin otomotiv satış rakamları, vatandaşların düşük vergi oranlarına yöneldiğini ortaya koyuyor. Zira bu süreçte gerçekleştirilen otomobil satışlarının yüzde 54,9'u C segment araçlardan oluştu. Pazar hakimiyetinin yüzde 30,8'si ise B segment araçlar olarak karşımıza çıktı.