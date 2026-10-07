Ekim 2026 Türkiye’deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller: 2 Milyonun Altında 9 Model Var!

İşte Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller Ekim 2026 listesi. Listemizde Opel Corsa, Togg gibi pek çok seçenek mevcut.

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller Ekim 2026 itibarıyla belli oldu. ilk 10 içerisinde hem SUV'ler hem de daha çok şehir içi kullanıma hitap eden B segment modeller yer alıyor.

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Biz de bu içerikte, Türkiye'de satışta olan en uygun fiyatlı 10 elektrikli otomobili listeliyoruz. Hazırsanız listenin ilk sırasıyla başlayalım.

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Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller-Ekim 2026

10. Peugeot E-208

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı E-208 2.080.000 TL -

Peugeot E-208, Türkiye'de 136 HP (100 kW) güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoruyla sunuluyor. 50 kWh kapasiteli bataryasıyla WLTP'ye göre yaklaşık 363 km karma, 498 km şehir içi menzil sunarken, 100 kW DC hızlı şarjla yüzde 20'den yüzde 80'e yaklaşık 25 dakikada şarj olabiliyor. 0-100 km/s hızlanması 9 saniye, maksimum hızı ise 150 km/s.

9. Togg T10X

Model İsmi Güncel Fiyatı T10X 1.909.048

Togg T10X'in arkadan itişli versiyonu 218 PS güç ve 350 Nm tork üretiyor. Uzun menzilli versiyonda 88,5 kWh batarya bulunurken WLTP menzili 523 km'ye kadar çıkıyor; 180 kW DC hızlı şarj ile batarya yüzde 20'den 80'e yaklaşık 26,5 dakikada dolabiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlayan T10X'in ayrıca 160 kW gücündeki güncel V2 versiyonunda 18 inç jantlarla WLTP menzili 610 km'ye kadar çıkıyor.

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8. Opel Frontera Elektrik

Model İsmi Güncel Fiyatı (Eylül 2026) Kampanyalı Fiyatı Frontera Elektrik 1.895.000 TL -

Opel Frontera Elektrik, 113 HP (83 kW) güç üreten elektrik motoruyla sunuluyor. 44 kWh LFP bataryalı versiyon WLTP'ye göre 301 km, 54 kWh uzun menzilli versiyon ise 408 km'ye kadar menzil sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj desteği bulunan model, yüzde 20'den 80'e yaklaşık 26 dakikada şarj olabiliyor; 44 kWh versiyonun 0-100 km/s hızlanması ise 12,1 saniye.

7. Opel Corsa Elektrik

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Corsa Elektrik 1.890.000 TL -

Opel Corsa Elektrik, 136 HP güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoruyla önden çekişli olarak sunuluyor. 50 kWh bataryasıyla WLTP'ye göre yaklaşık 357 km menzil sunan model, 100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yüzde 20'den 80'e yaklaşık 30 dakikada doldurabiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan Corsa Elektrik'in maksimum hızı ise 150 km/s.

6. Togg T10F

Model İsmi Güncel Fiyatı T10F 1.884.980 TL

Togg T10F'in arkadan itişli versiyonu 218 PS güç ve 350 Nm tork üretiyor. 52,4 kWh bataryalı standart menzil versiyonu 335 km, 88,5 kWh'lik uzun menzil versiyonu ise 623 km'ye kadar WLTP menzili sunuyor. 180 kW DC hızlı şarjla bataryanın yüzde 20'den 80'e dolması yaklaşık 28 dakika sürerken, çift motorlu AWD versiyonu 435 PS ve 700 Nm tork ile 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4,1 saniyede tamamlıyor.

5. Citroën ë-C3 Aircross

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı e-C3 Aircross 1.875.000 TL -

Citroën ë-C3 Aircross, 113 HP (83 kW) güç üreten elektrik motoruyla sunuluyor ve standart menzilde 44 kWh, uzun menzilde ise 54 kWh batarya seçeneklerine sahip. WLTP verilerine göre standart menzilli versiyon 303 km, uzun menzilli versiyon ise 399 km menzil sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryanın yüzde 20'den 80'e dolması standart menzilde 26 dakika, uzun menzilde ise 28 dakika sürüyor.

4. Fiat 600e

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı 600e 1.989.900 TL 1.854.900

Fiat 600e, 156 HP güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoruyla önden çekişli olarak sunuluyor. 54 kWh bataryasıyla WLTP'ye göre 406 km karma menzil sunan model, şehir içinde bu değeri 591 km'ye kadar çıkarabiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlayan 600e, 100 kW DC hızlı şarjla yüzde 20'den 80'e yaklaşık 27 dakikada şarj olabiliyor.

3. Citroën ë-C3

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Elektrikli e-C3 1.645.000 TL 1.605.000 TL

Citroën ë-C3, 113 HP (83 kW) güç ve 125 Nm tork üreten elektrik motoruyla öne çıkıyor. 44 kWh bataryasıyla WLTP'ye göre 320 km menzil sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 11,5 saniyede tamamlıyor. 100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 20'den 80'e dolması yaklaşık 26 dakika sürüyor.

2. Fiat Grande Panda Elektrikli

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Grande Panda - 1.584.900 TL

Fiat Grande Panda Elektrikli, 113 HP (83 kW) güç ve 44 kWh batarya ile sunuluyor. WLTP verilerine göre 320 km menzil sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 11,5 saniyede tamamlıyor ve maksimum 132 km/s hıza ulaşabiliyor. Ortalama enerji tüketimi ise 16,8 kWh/100 km olarak açıklanıyor. fiat.com.tr

1. Hyundai INSTER

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı INSTER 1.670.000 TL 1.520.000 TL

Hyundai INSTER, versiyona göre 97 veya 115 PS güç üreten elektrik motoruyla sunuluyor. 42 kWh ve 49 kWh batarya seçeneklerine sahip modelin WLTP menzili sırasıyla 327 km ve 370 km'ye kadar çıkıyor. 0-100 km/s hızlanması 10,6 saniyeye kadar düşerken, 120 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryası %10'dan %80'e yaklaşık 30 dakikada doldurulabiliyor.