Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Ekim 2026 Türkiye’deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller: 2 Milyonun Altında 9 Model Var!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

İşte Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller Ekim 2026 listesi. Listemizde Opel Corsa, Togg gibi pek çok seçenek mevcut.

Ekim 2026 Türkiye’deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller: 2 Milyonun Altında 9 Model Var!
Deniz Şen Deniz Şen /

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller Ekim 2026 itibarıyla belli oldu. ilk 10 içerisinde hem SUV'ler hem de daha çok şehir içi kullanıma hitap eden B segment modeller yer alıyor.

Biz de bu içerikte, Türkiye'de satışta olan en uygun fiyatlı 10 elektrikli otomobili listeliyoruz. Hazırsanız listenin ilk sırasıyla başlayalım.

İçerikten Görseller

Ekim 2026 Türkiye’deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller: 2 Milyonun Altında 9 Model Var!
1
"Togg’a Özel Kredi" Kampanyası Sona Erdi: İşte Yeni Faiz Oranı!
2
3 +6

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller-Ekim 2026

10. Peugeot E-208

1

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
E-208 2.080.000 TL -

Peugeot E-208, Türkiye'de 136 HP (100 kW) güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoruyla sunuluyor. 50 kWh kapasiteli bataryasıyla WLTP'ye göre yaklaşık 363 km karma, 498 km şehir içi menzil sunarken, 100 kW DC hızlı şarjla yüzde 20'den yüzde 80'e yaklaşık 25 dakikada şarj olabiliyor. 0-100 km/s hızlanması 9 saniye, maksimum hızı ise 150 km/s.

9. Togg T10X

"Togg’a Özel Kredi" Kampanyası Sona Erdi: İşte Yeni Faiz Oranı!

Model İsmi Güncel Fiyatı
T10X 1.909.048

Togg T10X'in arkadan itişli versiyonu 218 PS güç ve 350 Nm tork üretiyor. Uzun menzilli versiyonda 88,5 kWh batarya bulunurken WLTP menzili 523 km'ye kadar çıkıyor; 180 kW DC hızlı şarj ile batarya yüzde 20'den 80'e yaklaşık 26,5 dakikada dolabiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlayan T10X'in ayrıca 160 kW gücündeki güncel V2 versiyonunda 18 inç jantlarla WLTP menzili 610 km'ye kadar çıkıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

8. Opel Frontera Elektrik

2

Model İsmi Güncel Fiyatı (Eylül 2026) Kampanyalı Fiyatı
Frontera Elektrik 1.895.000 TL -

Opel Frontera Elektrik, 113 HP (83 kW) güç üreten elektrik motoruyla sunuluyor. 44 kWh LFP bataryalı versiyon WLTP'ye göre 301 km, 54 kWh uzun menzilli versiyon ise 408 km'ye kadar menzil sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj desteği bulunan model, yüzde 20'den 80'e yaklaşık 26 dakikada şarj olabiliyor; 44 kWh versiyonun 0-100 km/s hızlanması ise 12,1 saniye.

7. Opel Corsa Elektrik

3

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Corsa Elektrik 1.890.000 TL -

Opel Corsa Elektrik, 136 HP güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoruyla önden çekişli olarak sunuluyor. 50 kWh bataryasıyla WLTP'ye göre yaklaşık 357 km menzil sunan model, 100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yüzde 20'den 80'e yaklaşık 30 dakikada doldurabiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan Corsa Elektrik'in maksimum hızı ise 150 km/s.

6. Togg T10F

5

Model İsmi Güncel Fiyatı
T10F 1.884.980 TL

Togg T10F'in arkadan itişli versiyonu 218 PS güç ve 350 Nm tork üretiyor. 52,4 kWh bataryalı standart menzil versiyonu 335 km, 88,5 kWh'lik uzun menzil versiyonu ise 623 km'ye kadar WLTP menzili sunuyor. 180 kW DC hızlı şarjla bataryanın yüzde 20'den 80'e dolması yaklaşık 28 dakika sürerken, çift motorlu AWD versiyonu 435 PS ve 700 Nm tork ile 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4,1 saniyede tamamlıyor.

5. Citroën ë-C3 Aircross

4

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
e-C3 Aircross 1.875.000 TL -

Citroën ë-C3 Aircross, 113 HP (83 kW) güç üreten elektrik motoruyla sunuluyor ve standart menzilde 44 kWh, uzun menzilde ise 54 kWh batarya seçeneklerine sahip. WLTP verilerine göre standart menzilli versiyon 303 km, uzun menzilli versiyon ise 399 km menzil sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryanın yüzde 20'den 80'e dolması standart menzilde 26 dakika, uzun menzilde ise 28 dakika sürüyor.

4. Fiat 600e

6

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
600e 1.989.900 TL 1.854.900

Fiat 600e, 156 HP güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoruyla önden çekişli olarak sunuluyor. 54 kWh bataryasıyla WLTP'ye göre 406 km karma menzil sunan model, şehir içinde bu değeri 591 km'ye kadar çıkarabiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlayan 600e, 100 kW DC hızlı şarjla yüzde 20'den 80'e yaklaşık 27 dakikada şarj olabiliyor.

3. Citroën ë-C3

7

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Elektrikli e-C3 1.645.000 TL 1.605.000 TL

Citroën ë-C3, 113 HP (83 kW) güç ve 125 Nm tork üreten elektrik motoruyla öne çıkıyor. 44 kWh bataryasıyla WLTP'ye göre 320 km menzil sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 11,5 saniyede tamamlıyor. 100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 20'den 80'e dolması yaklaşık 26 dakika sürüyor.

2. Fiat Grande Panda Elektrikli

8

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Grande Panda - 1.584.900 TL

Fiat Grande Panda Elektrikli, 113 HP (83 kW) güç ve 44 kWh batarya ile sunuluyor. WLTP verilerine göre 320 km menzil sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 11,5 saniyede tamamlıyor ve maksimum 132 km/s hıza ulaşabiliyor. Ortalama enerji tüketimi ise 16,8 kWh/100 km olarak açıklanıyor. fiat.com.tr

1. Hyundai INSTER

9

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
INSTER 1.670.000 TL 1.520.000 TL

Hyundai INSTER, versiyona göre 97 veya 115 PS güç üreten elektrik motoruyla sunuluyor. 42 kWh ve 49 kWh batarya seçeneklerine sahip modelin WLTP menzili sırasıyla 327 km ve 370 km'ye kadar çıkıyor. 0-100 km/s hızlanması 10,6 saniyeye kadar düşerken, 120 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryası %10'dan %80'e yaklaşık 30 dakikada doldurulabiliyor.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Tesla Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Tesla Ekim 2026 Fiyat Listesi

Tesla Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Tesla Ekim 2026 Fiyat Listesi

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Yeni Kia Seltos Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Yeni Kia Seltos Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Araba Togg Elektrikli Araba Opel Peugeot Hyundai Citroen Fiat

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BDDK Düzenlemesi Sonrası: 40 Bin TL Altında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

BDDK Düzenlemesi Sonrası: 40 Bin TL Altında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

709 km Menzil Sunan Elektrikli Mercedes-Benz C-Serisi Türkiye'de: İşte Fiyatı

709 km Menzil Sunan Elektrikli Mercedes-Benz C-Serisi Türkiye'de: İşte Fiyatı

Volkswagen, 50 Bine Yakın Aracını Geri Çağırdı: Motor Aniden Durabilir!

Volkswagen, 50 Bine Yakın Aracını Geri Çağırdı: Motor Aniden Durabilir!

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Toyota Corolla'nın Gelmiş Geçmiş En Sağlam Motorları

Toyota Corolla'nın Gelmiş Geçmiş En Sağlam Motorları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com